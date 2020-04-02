3Q哥打靶也能昏倒 但用這種槍卻近滿靶無敵

昨天是愚人節，台灣基進立委陳柏惟在臉書貼出一張自己躺病床的照片，身上還覆蓋一張彈著點集中在中央的靶紙，聲稱「今日行程：打手槍打到住院，原因閉器瞄準造成缺氧。心得：還好很準」。根據軍媒披露，他當天隨同立法院外交及國防委員會到高雄205兵工廠考察，在地下靶場進行9公厘T75K3手槍射擊，雖然一度昏厥被送醫，卻打了滿靶。

「軍聞社」報導指出，立法院外交及國防委員會由民進黨立委趙天麟偕同國民黨立委溫玉霞及陳柏惟，在國防部副部長張冠群及軍備局長房茂宏陪同下，前往高雄軍備局生產製造中心第205廠，了解營區搬遷施工進度，同時對該廠多年來投入武器裝備研發與維保工作，落實國防自主的優異表現，表達肯定與嘉勉。

報導指出，考察期間205廠也安排新式槍枝展示，以及9公厘T75K3手槍與5.56公厘XT110戰鬥步槍射擊體驗，藉此讓立委們瞭解第205廠在研發及生產等各項工作上的努力，不僅能將我國「國防自主」成果向外推展，也可協助國內各項技術提升，為國家做出具體貢獻。

陳柏惟「打手槍」一說因引起網友爭議，他已自行下架圖文，但仔細觀察圖中他射擊的靶紙，彈著八發有七發集中在靶心，唯一一發也落在靶心左側一指幅左右，接近「滿靶」，按陳某「打手槍」形容，顯係9公厘T75K3手槍。

陳柏惟辦公室澄清，陳昨天在國防外交委員會的視察行程中，有進行打靶活動，因為求好心切力拚滿靶，在瞄準時閉氣太久，所以造成頭部暈眩；由於隨行人員有醫護背景，所以立刻將其送醫觀察。