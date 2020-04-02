建立雲豹砲車戰備產能 台灣自製30公厘穿甲彈首度曝光

軍備局與中科院合作研發的30公厘鏈砲CM-34雲豹甲車，陸續撥交部隊服役，軍備局205廠耗資數億元自行建置30鏈砲彈生產線，成品首度曝光。

CM34甲車配備的30公厘MK44鏈砲，備射量為420發鏈砲彈，彈道以鏈砲為中心，各自下左右下垂，沿著砲塔攔左右延伸，一側裝掛穿甲彈，另一側則裝載高爆彈，各分裝210發。

國防部去年首批向美商Alliant Techsystems Operations LLC採購20萬6250發穿甲彈，提供陸續下部隊服役的CM-34砲車戰備攜行，經計算每一發30鏈砲穿甲彈價格高達7308元。

由外購30機砲彈價格昂貴，且機砲彈藥使用的不是普通彈頭，據了解，205廠前年就到國外考察並採購相關生產設備，先建立30鏈砲穿甲彈生產線進行試製，去年底完成自行生產30公厘MK44鏈砲彈藥效益評估，今年編列預算開始執行，外傳這項生產線設備的投資金額預估約10億元。

立法院外交及國防委員會本月1日前往高雄軍備局生產製造中心第205廠，廠方向立委介紹自行產武器裝備時，首度公布自行試製的30公厘穿甲彈。