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國產特戰雷射標定儀還在驗證中 最遠標定距離曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍航特部預定將耗資1億7124萬餘元，陸續向中科院採購15套自製「雷射標定儀」。 記者洪哲政/攝影
陸軍航特部預定將耗資1億7124萬餘元，陸續向中科院採購15套自製「雷射標定儀」。 記者洪哲政/攝影

陸軍航特部預定將耗資1億7124萬餘元，陸續向中科院採購15套自製「雷射標定儀」，但至今尚未交裝第一批裝備。陸軍司令部首度表示，中科院產製的雷射標定儀初步驗收都合格，去年已完成最大標定距離4.6公里、夜間標定距離4.398公里等項目驗證，將於今年完成海基、陸基移動目標標定驗證，後續配合重大演訓執行實彈射擊驗證。

陸軍司令部表示，陸軍特戰指揮部各營偵察排及高空特勤中隊遂行特種作戰，滲透至敵後，主要運用偵察、情報蒐集時攜帶雷射標定儀，在遠距標定高價值目標，配合空軍實施導引，摧破敵人有生力量，使敵人放棄武裝犯台的決心，達成台澎防衛作戰協力火力打擊的目的。裝備原計畫108年就要獲得首批四套，但至今尚未交裝。

中科院曾指出，自製雷射標定儀經測試，已兩度成功為AH-64E攻擊直升機的地獄火飛彈進行遠距導引任務，均命中目標，可望陸續交裝。但國防部官員透露，中科院研製的雷射標定儀還須對移動的海上目標實施追瞄驗證，包含橫移與近接目標，但108年度12月表訂驗證日期，海象與氣象都未達放行標準，無法實施戰術驗證，只好延至今年再擇期實施。

陸軍司令部表示，特戰部隊偵察排及特勤隊為情蒐部隊，平時擔任演訓任務，如聯勇空中武器射擊、聯兵旅操演、三軍聯合實彈射擊等重要情資蒐報及後傳工作；戰時則實施偵察、掩護及預報敵情，負責火力導引，聯合地面、陸航及空中火力遂行精準打擊。

陸軍規劃108-111年裝備依序部署，撥發至特戰指揮部各營偵察排及高空特勤中隊，總計15套，預算達1億7124萬餘元。裝備已於107年9月實施初期作戰測評，測評報告已核定，委製協議書去年4月簽署，並由中科院完成8項精進驗證，尺寸不但縮小，2公里外雷射光點可見，震動降低等，驗證都合格。

陸軍說，為使這項裝備符合世界水準，增加夜間標定及移動目標標定射擊，於去年8月間配合空中武器射擊，針對最大距離4.6公里及夜間標定4.398公里項目實施測評，但因天候因素，僅以熱像顯示儀實施，並未實施實彈射擊。而移動目標標定，也因去年天候影響而延期，規劃結合今年空武射擊實施目標追瞄驗證，實彈射擊配合重大演訓實施。

此外，根據中科院檢送的雷射標定儀委製案檢討報告表示，主因望遠鏡光學關鍵料件驗收規格不符，但已於去年12月完成交貨，現正執行組裝及環境測試，管制於109年配合驗測後於第一季實施解繳。

陸軍司令部表示，中科院產製的雷射標定儀初步驗收都合格，去年已完成最大標定距離、夜間標定距離等驗證，並管制於今年第一季空用武器完成移動目標標定驗證，後續配合重大演訓執行實彈射擊驗證。

陸軍 中科院 特戰

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