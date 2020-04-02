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教召不涼 國防部：今年起增加「行軍」及「宿營」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部表示，為強化後備戰力，今（109）年起教召規劃增加「行軍」及「宿營」等課程，在仿戰場景況下施訓。圖／軍聞社
國防部表示，為強化後備戰力，今（109）年起教召規劃增加「行軍」及「宿營」等課程，在仿戰場景況下施訓。圖／軍聞社

國防部表示，為強化後備戰力，今年起教召規劃增加「行軍」及「宿營」等課程，在仿戰場景況下施訓，同時將「後備戰力運用」納入今年漢光36號演習演練驗證，以增加後備基礎戰力與實戰經驗。

國民黨立委吳斯懷向行政院提出書面質詢表示，美軍長期對國軍後備部隊「虛有其表」不能苟同，批評為「無效戰力」。吳斯懷並指，某區後備指揮部教召達標率雖都在95%以上，但實際上下令動員數是幾乎160%以上，其中超過1/3後備軍人在接獲教召通知後，多用盡藉口申請核免以逃避召訓。

質詢指出，後備部隊配發的武器、個裝等，仍舊是一線單位汰換的裝備，台海一旦發生戰事，打頭陣絕對都是解放軍中最精銳的單位，國軍派遣後備部隊擔任第一線海岸守備的防衛任務，若無法在訓練方式、武器裝備方面大幅精進，仍將有讓後備軍人當「砲灰」的疑慮。

國防部回應，自105年起多次修訂「免召基準」及採「次年再召」作法，免召率已由107年22.6％降至108年底18.9％，同時透過建置「召集查詢系統」及發送「教召行動簡訊」，將召集資訊以多元化方式，確實傳達至後備軍人，使教育召集報到率由105年98.1%提升至108年99.1%，已有顯著成效。

在訓練部分，國防部說，已調增訓練強度及射擊發數，如實彈射擊由6發增為21發，成績合格由3發增為4發，並增加組合及綜合訓練時數；另109年起規劃增加「行軍」及「宿營」等課程，在仿戰場景況下施訓，同時將「後備戰力運用」納入今年漢光36號演習演練驗證，以增加後備基礎戰力與實戰經驗。

國防部表示，因應兵役制度調整，後備部隊選用優先以志願役後備軍人為主，補充常備部隊編實動員及擴編動員之軍士官領導幹部與中、高級專長，其次再選用含軍事訓練結訓役男的義務役後備軍人，補充初級專長，以使後備戰力有效提升

國防部說，國防部現正針對「動員組織整併」、「調整部隊類型」及「調增教召強度」等三面向全面檢討，並分階段推動，以提升後備整體戰力。

國防部 教召 軍人

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