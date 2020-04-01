愚人節憶往…美軍戰機迫降台南 羅紹和回憶發言人的難處

今天是4月1日愚人節，前國防部發言人羅紹和在臉書貼文表示，五年前的今天，兩架美軍F-18戰機緊急降落台南。他透露，中華民國與美國的關係很微妙，處理相關的事務必須站在國家的立場，不能逞口舌之快。在這過程中，或許會遭到一些質疑、誤會，甚至批評、攻擊，委屈只能自吞了。

2015年4月1日，美國F-18軍機下午1點19分疑因機械故障迫降台南機場，空軍443聯隊引導軍機降落跑道，並派遣地勤人員把軍機拖到亞航維修廠棚，美軍飛行員也留在台南聯隊多日。

羅紹和貼文表示，四月一日是「愚人節」，也可能是特別的節日。

羅紹和指出，五年前（2015年）的4月1日下午1點19分，二架美軍F18戰機，因2號機發生機械異常問題，經向我方申請後，緊急降落空軍台南基地。

他表示，美國戰機降落我國空軍基地，立即引起媒體及各界關注，回憶當時他在很快的時間內分別接獲國安會秘書長高華柱先生及部長高廣圻先生的告知與指導，除立即與總統府、行政院的發言人研商處理方式之外，亦迅速通報外交部及美國在台協會，在尊重美方立場之下，由美方負責後續新聞處理事宜。美方對於國防部的處理方式，以及協助各項行政事宜，事後表達感謝。

羅紹和說，中華民國與美國的關係很微妙，隨著國家利益和各項主、客觀因素，會產生不同的情境，因此處理相關的事務必須站在國家的立場，不能逞口舌之快。許多事情能不能説？說到什麼地步？何時說？如何說，往往考驗著我們。當然，在這過程中，或許會遭到一些質疑、誤會，甚至批評、攻擊，委屈只能自吞了。