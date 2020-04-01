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擬天價對法採購拉法葉升級案？海軍：堅持國艦國造路線

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍康定級承德軍艦。 圖／本報資料照
海軍康定級承德軍艦。 圖／本報資料照

海軍六艘拉法葉巡防艦服役逾20年，作戰系統升級面臨升級。有報導披露海軍捨中科院「國艦國造」路線，準備以高價向法方進行採購。但海軍司令部表示，海軍未來將持續秉持「國防自主」政策，提升艦艇作戰能力。

「新新聞」報導，海軍六艘康定級巡防艦（拉法葉）作戰系統升級案，原訂自明年起交中科院執行，但據透露，在、法與軍火商三方運作下，擬改向出售拉法葉艦的湯姆笙民營化改組後的泰勒斯公司採購，初估需千億元台幣，平均一艘需165億元，屆時可能需動用特別預算，報導質疑海軍為何不走「國艦國造」路線，法方疑藉高報價有意折抵爭訟佣金，海軍對法採購並不合理。

對此，海軍司令部昨日表示，報導內容多為媒體臆測；海軍建軍備戰與戰力整建，是依敵情威脅增長，並前瞻未來作戰需求，納入兵力整建計畫執行，以符合海軍整體作戰需求。

海軍司令部指出，海軍未來將持續秉持「國防自主」政策，提升艦艇作戰能力，並以審慎嚴謹態度管制海軍各項建案規劃執行，籲請媒體勿妄加揣測，並請國人支持。

海軍 拉法葉 中科院

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