新款防寒夾克好帥 海軍司令部：外面買不到

國防部昨日發表海軍服裝研改成果，其中男女冬季防寒夾克採Gore-Tex透氣防水布料，款式相當帥氣，受到矚目，不少網友關切相同款式夾克會否在民間軍品店販售，供官兵自行補給。海軍司令部表示，防寒夾克是軍中制式服裝，未來會在國軍服裝供售站出售，但不會在民間販售。

國防部昨日發表海軍服裝研改成果，海軍防寒夾克採風衣造型，時尚挺拔，外層採Gore-Tex透氣防水布料，內裡保暖層則以保溫棉及機能布設計，可採兩件式穿搭。網友關切，相同款式服裝可否於民間如販售海軍軍品的左營大街購得。經詢海軍司令部，官員強調所有新式服裝通路都集中在國軍服裝供售站，不會在外販售。

國防部後次室後管處副處長蔡淑芬昨針對國軍服裝供售站執行成果報告，根據試營運期間進行問卷調查，達9成官兵對此滿意，後續將採「軍種自辦、服務共享」推行，服裝供售站將擴及三軍，不同軍種的官兵均可前往購買，今年就會完成設置整備，110年在全軍推動。