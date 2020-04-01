堅守零確診防線 國防部防疫啟動兩點一線作法

美軍駐防亞太的羅斯福號航空母艦傳出上百名官兵感染新冠病毒。我國陸海空三軍目前堅守「零確診」防線，陸岸的國防部附近大學傳有教師確診，國防部已啟動「兩點一線」作法，要求官兵上下班採家裡到辦公室，不在外逗留，也儘量不要搭大眾運輸工具。

緊鄰國防部的大學傳出教師確診，軍醫局衛保處處長高中錚昨日表示，國軍各單位在疫情防控上做好最萬全準備，以大直營區為例，宣導官兵上下班採家裡到辦公室的「兩點一線」原則，減少在外面公眾場合逗留；如果有官兵與確診者接觸，中央流行疫情指揮中心也會告知國防部，國軍已做最嚴密、最萬全的防疫準備。

清明連假將屆，可能對防疫造成影響，高中錚表示，亦加強宣導官兵儘量不要去公共場合，儘量不要搭大眾運輸工具，透過視訊、上網祭拜，也都能夠表達慎終追遠的悼念。

國防部發言人史順文則表示，國軍對於防疫管控非常重視，官兵進入營區前都要先量體溫、營區內定時量測體溫，管控作為相當嚴密，確保營區不受疫情影響。

國防部長嚴德發日前也由空軍司令熊厚基上將等人陪同，先後前往空軍清泉崗、嘉義基地聽取戰備任務與防疫工作簡報，並實地巡視作戰隊辦公環境及飛機棚廠，了解修護工作執行與防疫措施執行情形，對各單位嚴密周延的防疫工作規劃與落實，予以肯定。