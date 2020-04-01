海軍擴大後備戰士招募 鎖定特戰救災專長人員

海軍司令部表示，海軍去年招募登陸艇及檞樹飛彈車專長的後備戰士，有7人入營，今年（109）將擴大招募，在水下作業大隊、登陸戰車大隊及兩棲偵搜大隊等三個單位，新增招募救災專長的後備戰士，現在有13人有意願入營。

海軍去年由131艦隊等5個單位招募後備戰士共計16人，而海軍艦隊與陸戰隊均以招募高專長人員為主，主量具不可取代性及訓練不易的專長，以登陸艇及檞樹飛彈車等操作編組規劃招募人員及專長。但核定18人中，退出11人，入營7人，招募率44%。

109年海軍增加救災專長的後備戰士，新增招募單位計水下作業大隊、登陸戰車大隊及兩棲偵搜大隊等三個單位。

依海軍各部隊特性，研擬規劃開放修護專長，包括航空機械、電子儀器、兵器修護、通信裝備修護、保修；後勤專長，包括補給、後、食勤；及一般專長如工兵、機槍、步槍、狙擊、情報、迫擊砲觀測、駕駛及槍帆兵等，配合納入招募對象。

海軍已於108年11月1日邀集109年招募單位召開研討會議，並管制各招募單位依新增的招募專長及階級，重新檢討可招募的屆退及後備軍人名冊，目前己掌握有意願人員13人，持續鼓勵完成報名程序。