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P-3C今穿越巴士海峽 美軍機7日內4度接近台灣空域
追蹤軍事航空器的推特「飛機守望」（Aircraft spot）今天下午披露，美軍1架P-3C反潛機今天穿越巴士海峽，向南海飛行。這是近7日內美國軍機第4度接近我國外圍空域。
根據「飛機守望」連日公布的訊息，美國軍機自3月25日至今，一周內4度接近或穿越台灣南北外圍空域。
「飛機守望」紀錄，3月25日一架EP-3E電偵機在台灣西南方外圍空域來回繞飛；26日一架同型機穿越巴士海峽；27日則有兩架B-52轟炸機接近我國東北空域，直抵防空識別區，同日一架RC-135U電子偵察機、一架EP-3E則陸續通過巴士海峽進入南海。
民進黨國防立委王定宇日前曾在立法院指出，共軍近期在南海有20餘架次戰機進行操演，而美軍軍機近期頻繁出現在台海東海與南部空域，他關切共軍位於台灣北部與南部當面的戰區是否有特殊動作。
國防部副部長張冠群則回應表示，新冠肺炎疫情全球都嚴重，中共若趁此時採取造成區域衝突的軍事行動，都會遭到國際嚴厲譴責。但不論外在情況如何，國軍隨時作好準備。
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