快訊

今起擴大醫護採檢 指揮中心：新制背後關鍵是她

疫情下的性別：女性「在家工作」的難題與受暴風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

P-3C今穿越巴士海峽 美軍機7日內4度接近台灣空域

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
推特「飛機守望」（Aircraft spot）今日下午披露，一架美軍P-3C反潛機今日穿越巴士海峽，往南海方向飛行。圖為EP-3C。圖：美國海軍資料照
推特「飛機守望」（Aircraft spot）今日下午披露，一架美軍P-3C反潛機今日穿越巴士海峽，往南海方向飛行。圖為EP-3C。圖：美國海軍資料照

追蹤軍事航空器的推特「飛機守望」（Aircraft spot）今天下午披露，美軍1架P-3C反潛機今天穿越巴士海峽，向南海飛行。這是近7日內美國軍機第4度接近我國外圍空域。

根據「飛機守望」連日公布的訊息，美國軍機自3月25日至今，一周內4度接近或穿越台灣南北外圍空域。

「飛機守望」紀錄，3月25日一架EP-3E電偵機在台灣西南方外圍空域來回繞飛；26日一架同型機穿越巴士海峽；27日則有兩架B-52轟炸機接近我國東北空域，直抵防空識別區，同日一架RC-135U電子偵察機、一架EP-3E則陸續通過巴士海峽進入南海。

民進黨國防立委王定宇日前曾在立法院指出，共軍近期在南海有20餘架次戰機進行操演，而美軍軍機近期頻繁出現在台海東海與南部空域，他關切共軍位於台灣北部與南部當面的戰區是否有特殊動作。

國防部副部長張冠群則回應表示，新冠肺炎疫情全球都嚴重，中共若趁此時採取造成區域衝突的軍事行動，都會遭到國際嚴厲譴責。但不論外在情況如何，國軍隨時作好準備。

推特「飛機守望」（Aircraft spot）今日下午披露，一架美軍P-3C反潛機今日穿越巴士海峽，往南海方向飛行。圖：取自Aircraft spot
推特「飛機守望」（Aircraft spot）今日下午披露，一架美軍P-3C反潛機今日穿越巴士海峽，往南海方向飛行。圖：取自Aircraft spot

南海 國軍 戰機

延伸閱讀

空軍電戰莢艙爭議 專家：國軍軍購與美軍同步招牌破產

美軍首例 新澤西州國民兵染新冠肺炎不治

無人機空域圖資APP上線 遵循紅黃綠確保安全

美軍頻演訓 非常接近台灣

相關新聞

國防部證實：柳惠千回軍 李慶然明接任總統府副侍衛長

總統府副侍衛長一職傳異動，原任副侍衛長的空軍少將柳惠千，將轉任空軍教準部副指揮官，職缺將由空軍官校副校長李慶然接任。

P-3C今穿越巴士海峽 美軍機7日內4度接近台灣空域

追蹤軍事航空器的推特「飛機守望」（Aircraft spot）今天下午披露，美軍1架P-3C反潛機今天穿越巴士海峽，向南...

影／海軍換新裝！定額經費近萬元 機能防水風衣時尚fu

國軍推動服裝改革，科技機能穿上身，國防部今天(31日)發布海軍、陸戰隊新裝款式，運動服、專用服、防寒夾克等項目都有性能及...

空軍電戰莢艙爭議 專家：國軍軍購與美軍同步招牌破產

我國提升F-16A/B性能的鳳展專案，原堅持採用研發中的ALQ-131A FMS電戰系統莢艙，但美軍卻告知我方，全案研發...

離島立委盼設電商專區 沈榮津：輔導業者提供協助

國民黨立委陳雪生今天說，離島旅遊已成風潮，希望政府協助打造電商專區等，讓「金馬」站起來；經濟部長沈榮津說，會輔導物流與跨...

海軍新式服裝 新型GORE-TEX防寒夾克人手一件帶著走

海軍上午公布新型GORE-TEX 防寒夾克、運動服等新式服裝，尤其價格昂貴的防寒夾克原是列入交接的部隊團體裝備，現在官兵...

張冠群：共軍若趁疫情採取軍事行動 將遭國際嚴厲譴責

美軍兩艘部署於印太的航空母艦全因新冠肺炎疫情分別泊進關島與日本橫須賀，有立委關切台灣面對中共在台海周邊頻繁軍事活動，是否...

空軍：我遷離美路克基地計畫因新冠肺炎疫情延後

空軍參謀長鄭榮豐上午在立法院證實，我國駐美亞利桑那路克基地F-16機隊遷移計畫，因新冠肺炎疫情，今年將不一定能執行。而我...

國防部：推動募兵暫行條例延長3年 兩周內送行政院審議

國防部資源司長白捷隆上午在立法院證實，國防部擬將「推動募兵暫行條例」延長3年，將在兩周內將相關修法的草案送請行政院審議。...

海軍：潛艦國造外國技師與專家已進駐台灣 按規定檢疫

新冠肺炎疫情蔓延，需要歐美各國技師來台投入的潛艦國造業務是否連帶受到影響？海軍參謀長敖以智上午在立法院表示，現已有各國技...

張冠群：國軍掌握台海周遭海、空情資 區域情勢穩定

美軍駐防印太地區的雷根、羅斯福航艦出現新冠肺炎確診病例，是否連帶影響台灣安全，國防部副部長張冠群上午在立法院表示，目前周...

黑鷹紀念專區啟用 蔡總統緬懷將士

蔡英文總統昨天出席國防部「○一○二殉職將士紀念專區」啟用典禮，紀念今年一月二日黑鷹直升機墜毀事件的八位殉職將士。蔡總統表示，這次武漢（新冠）肺炎的衝擊，民眾看到國軍保衛人民的貢獻，應有的戰訓本務，也沒有絲毫的懈怠。她相信，只要繼續團結一心，不論前面有任何難關，都能夠一一克服。

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診破78萬 奧地利推口罩強制令

實踐大學兼任師發病24天才確診 10名師生居家隔離

長官隱瞞、主管馬屁！觀光局員工痛心害到5歲子 還被指是「叔姪」

台師大學生確診新冠肺炎 陳時中證實男大生近期沒出國

再二位數攀升！我今16人確診新冠肺炎 14例境外2例本土

WHO仍呼籲「沒事不用戴口罩」: 戴錯還造成反效果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。