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國防部證實：柳惠千回軍 李慶然明接任總統府副侍衛長
總統府副侍衛長一職傳異動，原任副侍衛長的空軍少將柳惠千，將轉任空軍教準部副指揮官，職缺將由空軍官校副校長李慶然接任。
國防部今天證實這項異動，人令明天（4月1日）生效。柳惠千回軍，總統府侍衛室的「私菸案」行政處理告一段落。
李慶然畢業於空軍官校79年班，2018年1月晉升少將；柳惠千則為空軍官校77年班畢業，曾為幻象戰機飛官與特技飛行員，曾隨法軍赴美參與「紅旗演習」，軍中資歷豐富，原為空軍明日之星，但因去年7月私菸案遭連帶記1大過、1小過處分，導致職務調動。
總統府國安特勤私菸案造成前國安局長彭勝竹、前總統府侍衛長張捷中將請辭，張捷先調任陸軍司令部委員，但現已回任國防部參事，重新成為人事活棋。總統府副侍衛長職司侍衛室行政與經費裁核，柳惠千為穩定侍衛室運作留任現職，其回軍處遇發展，還有待觀察。
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