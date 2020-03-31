國防部證實：柳惠千回軍 李慶然明接任總統府副侍衛長

蔡英文總統昨天出席國防部「○一○二殉職將士紀念專區」啟用典禮，紀念今年一月二日黑鷹直升機墜毀事件的八位殉職將士。蔡總統表示，這次武漢（新冠）肺炎的衝擊，民眾看到國軍保衛人民的貢獻，應有的戰訓本務，也沒有絲毫的懈怠。她相信，只要繼續團結一心，不論前面有任何難關，都能夠一一克服。

2020-03-29 23:59