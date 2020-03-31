影／海軍換新裝！定額經費近萬元 機能防水風衣時尚fu

國軍推動服裝改革，科技機能穿上身，國防部今天(31日)發布海軍、陸戰隊新裝款式，運動服、專用服、防寒夾克等項目都有性能及外觀設計上的調整，其中海軍防寒夾克採風衣造型設計，時尚挺拔，外層布料升級採價高的GORE-TEX防水材質，內層背心以保溫棉及機能布設計，兩件式的穿搭設計讓官兵可以視天氣狀況自由調整。

運動服外套採三層貼合機能布，除了透氣之外，還具保暖及防潑水的特性，另外工作雨衣褲的部分，材質採高級的防水透氣布料，讓雨衣同時具有防潑水與吸濕排汗的功能，此次新裝發布還包括皮鞋、運動鞋及頭套、手套、襪子等防寒五項。

106年國軍服裝定額經費調升，從原先的4803元調升到9860元，因此在國軍服裝的衣料及設計上能有更進一步的提升，只是國軍新裝兩年換補一次，新款設計也不斷推陳出新，加上專用服裝等項目都調整為個人撥補品項，官兵可以自由選補自己需要的服裝，但外界疑問這是否會使得國軍部隊服裝難以統一，對此國防部後次室後管處副處長蔡淑芬表示雖然服裝撥補給官兵個人，但統一服裝的部分仍以主官下達的規定為主。