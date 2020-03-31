空軍電戰莢艙爭議 專家：國軍軍購與美軍同步招牌破產

我國提升F-16A/B性能的鳳展專案，原堅持採用研發中的ALQ-131A FMS電戰系統莢艙，但美軍卻告知我方，全案研發案已停止。有專家認為，美軍近年研發策略經常急劇轉向，也令國軍歷來在軍購選商時賴以避險的「與美軍同步」金字招牌開始褪色，甚至「破產」。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，美國2011年9月正式通告國會的F-16性能提升案軍售項目中，也包括了提升我空軍現有82具ALQ-184電戰莢艙，或新購AN/ALQ-211(V)9 或AN/ALQ-131電戰莢艙的選項。而在我國去年新購的F-16C/D Block 70戰機上，也將裝備具有DRFM技術的内建（嵌）式電戰系統。

但他表示，轉眼十年過去了，前瞻規劃的電戰系統卻因爲種種緣故延宕迄今都還沒能交貨服役。目前看來，連確切的解決方案都還可能遙遙無期。

梅復興研判，其中部分原因可能與空軍當時對電戰系統的投資優先順序有關。由於臺灣已擁有相當數量的ALQ-184莢艙，因此當初空軍建案之主要目的是在提升現役82具ALQ-184電戰莢艙的性能，而非增購電戰莢艙。然而，在執行電戰莢艙案的選商時，卻改以添購電戰莢艙為優先，反而未以提升現有ALQ-184莢艙最有利之因素為決策考慮。

他引述不具名的美方業管官員透露，雖然ALQ-184的原廠曾多次建議成本相對低廉的DRFM技術升級方案，甚至還同意轉移技術在臺灣執行構改工程，但我方始終不感興趣。空軍後來決定採購12套ALQ-131A的預算，便足以提升全部82套現役ALQ-184。

梅復興表示，空軍前年便已簽訂了ALQ-131電戰莢艙的發價書，惟其中但書要求美軍必須進入量產（FRP/Full Rate Production）始得執行。美方原本表定2019年4月開始量產（初期需求約200套），但卻一直未能履行，迄今總共只訂購了約60套ALQ-131A，因此空軍稱該案「尚無預算投入與損失」，就採購部分簡單來説並沒有錯。但這並不表示此案的問題就不令人極爲頭痛了，更不表示所謂「與美軍同步」的方針就沒有問題。

梅復興表示，空軍當初認定與美軍同步，藉由美軍協助代為選商，並共同分擔研發費用，可降低計劃風險與成本。這思維邏輯表面上雖無可厚非，卻也正由於過於仰賴美軍，因此對許多不確定因素，包括產製ALQ-131B所需之莢艙外殼來源、成本、期程等，均未能適度掌握，更完全無力左右美軍預算與研發等風險，在此案上徹底屬於被動，且礙於軍售（Foreign Military Sales/FMS）合約限制，亦無從申訴理賠。

梅復興進一步說，空軍現役ALQ-184電戰莢艙，基本上已沒有DRFM提升型或升級路徑，也不能升級到ALQ-211。未來若要重買82套電戰系統，投資恐怕更爲巨大。

梅復興透露，究竟要如何解套，目前尚無定論。美軍原定三至五月間來台跟我空軍説明他們的建議方案，但現階段因新冠病毒疫情限制差旅，不得不暫時延後。所以，可能在今年夏天之前都不見得能夠有初步結論。

梅復興說，無論最後解決方案爲何，空軍與國防部必須記取教訓，莫再重蹈當年AESA雷達與電戰莢艙選商的覆轍。那就是，因爲讓美軍代爲選商，結果因台灣的採購數量接近臨界規模，也承擔了相當可觀部分的研發整合測試經費，反而左右了美軍為自身選商的決定。

他表示，美軍近年來研發策略的經常急劇轉向，也令我軍方歷來在軍購選商時賴以避險的「與美軍同步」金字招牌開始褪色。而從電戰莢艙案近10年來的痛苦長跑不難看出，有時「與美軍同步」甚至還成爲了近乎自我實現的預言。究竟是「台灣與美軍同步」，還是「美軍與台灣同步」，耐人尋味。