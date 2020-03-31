海軍新式服裝 新型GORE-TEX防寒夾克人手一件帶著走

海軍上午公布新型GORE-TEX 防寒夾克、運動服等新式服裝，尤其價格昂貴的防寒夾克原是列入交接的部隊團體裝備，現在官兵可人手一件帶著走，成為個人裝備。

國防部上午舉行記者會，公布海軍新型服裝，並由官兵現場示範各類新式服裝。

海軍司令部表示，海軍多年來不遺餘力地落實各項官兵照顧工作，其中，服裝研改及補給制度革新深受官兵好評。此次結合「台灣紡織技術」、「市售機能性商規」及「國內知名品牌」，透過組成評選委員會及工作小組，並邀請專家、學者及官兵代表，共同評選，務使成品符合部隊需求，達成實用性、美觀性、舒適與耐用性等多重目標，提供官兵更優質的服裝，並達到支援戰備任務的目標。

海軍司令部表示，海軍服裝區分「制式軍服」、「運動服」、「鞋類」、「專用服裝」、「消耗性服裝」及「服裝識別配件」等6大類，此次展示服裝款式為海軍今年新研製的「運動服」、「鞋類」及「專用服裝」等3類。鞋類是民間知名品牌。