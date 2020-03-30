郝柏村逝世 郝辦聲明：見證兩岸100年的關鍵時刻

行政院前院長郝柏村今天下午於三總逝世，享嵩壽101歲。國民黨前副主席郝龍斌辦公室發出聲明表示，郝柏村為中華民國陸軍一級上將退役，歷經八二三炮戰，也是中華民國國軍在位最久的參謀總長，曾任國防部長、行政院長。

郝柏村院長辭世聲明稿

前行政院長郝柏村先生於民國109年3 月30日14時47分，因年事已高造成多重器官衰竭於三軍總醫院內辭世、安息主懷，享年101 歲。

郝柏村前院長為中華民國陸軍一級上將退役，江蘇省鹽城縣（今鹽城市）郝榮村人，曾獲頒卿雲勳章、青天白日勳章、雲麾勳章與虎字榮譽旗，陸軍官校12期砲兵科畢業，於八年抗戰時擔任基層官兵、金門八二三砲戰時擔任最前線小金門陸軍步兵第九師師長，曾赴美國陸軍指揮參謀學院中華民國特別班第一期深造，為中華民國國軍留美將領之一，也是中華民國國軍在位最久的參謀總長，在兩位蔣總統時代結束後，於台灣開始民主化的過程中，郝柏村先生擔任過國防部長、行政院長，歷經了台灣民主與經濟的動盪與發展。

郝前院長的百歲人生見證了兩岸中華民族過去100年發展的許多重要關鍵時刻。他17歲從軍，曾參與抗日戰爭，經歷國共內戰，隨國民黨遷台，歷經823砲戰等戰役，一生以捍衛中華民國為職志；晚年的郝柏村先生，以90歲高齡仍多次前往大陸抗日戰場，致力還原由國民政府領導對日抗戰史實。