張冠群：共軍若趁疫情採取軍事行動 將遭國際嚴厲譴責

美軍兩艘部署於印太的航空母艦全因新冠肺炎疫情分別泊進關島與日本橫須賀，有立委關切台灣面對中共在台海周邊頻繁軍事活動，是否提升安全維護措施？國防部長張冠群上午在立法院表示，新冠肺炎疫情全球都嚴重，中共若趁此時採取造成區域衝突的軍事行動，都會遭到國際嚴厲譴責。但不論外在情況如何，國軍隨時作好準備。

國防部軍備副部長張冠群上午列席立法院外交及國防委員會，就「國防產業發展條例相關配套措施：有關列管軍品範圍、廠商資格、安全查核及維護等進度執行現況」提出報告。民進黨立委王定宇質詢表示，美國部署印太兩艘航空母艦都出現肺炎確診病例，現在分別泊於關島與日本橫須賀港內進行防疫，有美國智庫認為共軍一定關注此事，國軍安全維護措施是否因應此節進行調整或提升。

王定宇進一步指出，共軍現在南海有廿餘架次戰機進行操演，而美軍軍機近期頻繁出現在台海東海與南部空域，共軍位於台灣北部與南部當面的戰區是否有特殊動作。

張冠群表示，新冠肺炎疫情全球都嚴重，中共若趁此時採取造成區域衝突的軍事行動，都會遭到國際嚴厲譴責。而不論外在情況如何，國軍隨時作好準備。

國防部聯二次長陳國華則表示，所有情報都在掌握中，共軍目前都是常態。而共軍軍機不定期在南海都有操演，但架次數量尚屬正常。

國民黨立委吳斯懷質詢表示，美軍第七艦隊日前在菲律賓海試射飛彈，第三國在公海試射飛彈時應發布通告，我國是否掌握相關訊息？他建議，國防部應對這些敏感訊息說清楚，才能教育全民，有些時間不必恐慌，而有些時候須提高警覺，以防止中共挑釁。國防部應基於專業適時披露。