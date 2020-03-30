空軍：我遷離美路克基地計畫因新冠肺炎疫情延後

空軍參謀長鄭榮豐上午在立法院證實，我國駐美亞利桑那路克基地F-16機隊遷移計畫，因新冠肺炎疫情，今年將不一定能執行。而我國在路克基地飛行員，目前訓員與家屬健康情況都良好。

國防部軍備副部長張冠群上午列席立法院外交及國防委員會，就「國防產業發展條例相關配套措施：有關列管軍品範圍、廠商資格、安全查核及維護等進度執行現況」進行報告。民進黨立委王定宇關切我國在路克基地受訓學員與海軍敦睦支隊在外因應疫情現況。

我國在美國路克基地受訓的飛行員今年預計遷移土桑基地，王定宇表示，路克基地目前已有4名美軍新冠肺炎確診案例，我國F-16戰機學員狀況如何？空軍參謀長鄭榮豐表示，我國在路克基地飛行員，是同一基地不同營區，經每日聯繫，目前訓員與家屬健康情況都良好。

而我國空軍駐美國亞利桑那州路克基地租用合約將在去年底到期，我F-16第21中隊確定將遷至土桑國民兵基地（Tucson Air Force Base）繼續訓練。空軍已編列搬遷費用，今年開始執行，搬遷作業預定2021年完成。

但鄭榮豐表示，因應疫情影響，此事還有許多變數，今年不一定能夠遷移。相關措施將適用新簽合約計畫。

王定宇與國民黨立委吳斯懷也關切，美軍一停越南垷港就出現廿餘名確診，雷根號在橫須賀也出現肺炎確診。海軍敦睦遠航防疫狀況如何？敖以智表示，敦支的敦訪國目前都是零確診。而若預定訪問國家出現疫情，海軍不排除取消訪問。