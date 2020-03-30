國防部：推動募兵暫行條例延長3年 兩周內送行政院審議

國防部資源司長白捷隆上午在立法院證實，國防部擬將「推動募兵暫行條例」延長3年，將在兩周內將相關修法的草案送請行政院審議。「推動募兵暫行條例」涉及為推動募兵制，依法保障軍人權益，鼓勵國人志願服役，涉及在營官兵支領戰鬥部隊加給及留營慰助金、志願役退除役軍人支領退休俸、贍養金及生活補助費人員的家屬住宅自用生活所需的水電優待等規定。

國防部軍備副部長張冠群上午列席立法院外交及國防委員會，就「國防產業發展條例相關配套措施：有關列管軍品範圍、廠商資格、安全查核及維護等進度執行現況」進行報告。國民黨立委馬文君質詢關切，退輔會曾證實募兵暫行條例將延長3年，目前進度如何？而募兵暫行條例第10條主管機關是國防部，包括武器裝備勞務採購，主管應於明定廠商聘用志願役退除役軍人最低比例，相關規定是訂到產發條例中？

白捷隆表示，國防部尊重退輔會意見與實際需求，國防部按此方向規劃。現在已在作業，兩周內將相關法案報行政院。但他坦承，因應產發條例所制定8個辦法，目前尚未放入聘用退役官兵的條款。

「推動募兵暫行條例」第10條規定：涉及營區安全、武器裝備研製維修、軍品運輸及其他軍事安全相關之勞務採購，主管機關應於採購公告明訂廠商進用志願役退除役軍人之最低比例。前項採購涉特殊軍事安全或技術者，應由志願役退除役軍人、法人或團體優先承包，其辦法由主管機關會同輔導會訂定之。