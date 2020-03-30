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張冠群：國軍掌握台海周遭海、空情資 區域情勢穩定

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備副部長張冠群(右)上午列席立法院外交及國防委員會，提出「國防產業發展條例相關配套措施：有關列管軍品範圍、廠商資格、安全查核及維護等進度執行現況」報告。圖／擷自立法院直播畫面
國防部軍備副部長張冠群(右)上午列席立法院外交及國防委員會，提出「國防產業發展條例相關配套措施：有關列管軍品範圍、廠商資格、安全查核及維護等進度執行現況」報告。圖／擷自立法院直播畫面

美軍駐防印太地區的雷根、羅斯福航艦出現新冠肺炎確診病例，是否連帶影響台灣安全，國防部副部長張冠群上午在立法院表示，目前周邊情勢穩定，而國軍透過聯合情監偵掌握區域情勢，台灣周遭海、空情資都非常清楚，國人可以放心。

張冠群上午列席立法院外交及國防委員會就「國防產業發展條例相關配套措施：有關列管軍品範圍、廠商資格、安全查核及維護等進度執行現況」進行報告。張冠群表示，國防部依國防法第22條規範，致力先進武器裝備研發，提升國防科技水準，積極帶動國防產業供應鏈成長，另為完善國防產業法令體系及發展環境，建立軍品分類管理、廠商分級評鑑、安全查核維護及跨部會合作等機制，完成「國防產業發展條例」制定，現正依條例授權研訂配套法規等措施，目前已辦理預告，蒐整外界意見。

針對美軍駐防亞太的航空母艦分別出現新冠肺炎確診狀況，會否連帶影響區域情勢包括台灣安全？張冠群會前受訪表示，國軍透過聯合情監偵掌握區域情勢，而台灣周遭海空情都非常清楚，國人可以放心。

而針對國軍今年將為基層續購處理基層事務的平板電腦，被質疑放寬規格，國防部發言人史順文受訪表示，沒有所謂放寬問題，平板電池規格都維持去年狀況，並以國內廠商為主，排除大陸製，也不會有洩密問題，重量輕一點會更好。這項裝備是為解決基層繁、忙、亂的問題，協助解決基層官兵行政事務問題。去年採購試行後基層對這項措施覺得滿意，，而各項規格設計都是為便利官兵使用，細節還在規劃，一切以官兵需求為考量。

新冠肺炎 國軍 國防部

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