黑鷹紀念專區啟用 蔡總統緬懷將士

蔡英文總統昨天出席國防部「○一○二殉職將士紀念專區」啟用典禮，紀念今年一月二日黑鷹直升機墜毀事件的八位殉職將士。蔡總統表示，這次武漢（新冠）肺炎的衝擊，民眾看到國軍保衛人民的貢獻，應有的戰訓本務，也沒有絲毫的懈怠。她相信，只要繼續團結一心，不論前面有任何難關，都能夠一一克服。

紀念專區位於大直國防部崇實路上，八位殉職將士的彩色遺照已按追晉階級畫設。

蔡總統昨在紀念牆前默哀、獻花、慰問並致贈家屬緬懷紀念品，紀念與追悼八位殉職將士戮力從公、為國家犧牲奉獻的行誼。國防部準備八位殉職將士雷雕水晶紀念品，除呈現將士身影，也篆刻他們生前最喜歡的一句話，由蔡總統逐一致贈家屬代表。

在黑鷹墜機事件生還的陳映竹昨出席紀念專區啟用典禮，眾人紛祝早日康復。 記者余承翰／攝影

昨天出席人員，計有府院代表、戰略顧問、國軍備役及現役高階將領、故總長沈一鳴大直國小同學、八位殉職將士的家屬，在事件中歷劫生還的黃佑民、曹進平、劉孝堂、周欣頤和陳映竹等五位同乘袍澤。

沈一鳴的母親即使年事已高、行動不便，仍乘坐輪椅全程參與，接受蔡總統慰問；陳映竹上周五才從三軍總醫院辦理出院，尚未完全康復。嚴德發一一慰問與會家屬，並關切同乘生還者復原狀況。

【記者賴于榛／台北報導】蔡英文總統昨赴台北市圓山忠烈祠主持今年度先祖暨忠烈殉職人員致祭，因防疫需求，副總統陳建仁並未與蔡總統同台。