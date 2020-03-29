國軍今年續購平板電腦供連長使用 處理器i3就能競標

國防部送到立法院的預算解凍報告披露，國軍今年將繼續採購1580部平板電腦提供基層連長使用。國防部今天表示，今年後續採購的平板電腦，處理器規畫將運算效能較佳的i3處理器「含以上等級」列入評選。

國防部為讓基層部隊內部管理工作行動E化，去年1577台具有美軍IP6防水、防塵、防震軍規戰鬥平板電腦，配發到基層戰鬥連隊排級值星幹部使用，驗證基層戰鬥部隊管理所需，國防部人事次長室規畫今年再續購同款1580台軍規戰鬥平板電腦，提供基層連長使用。

「上報」報導，從國防部資料顯示，續購案軍規平板電腦的處理器規格，放寬從原有工業電腦普遍使用的Intel Pentium N42004核心處理器，加入有風扇輔助降溫為宜的Intel i3處理器；電池也從台製放寬為非中國製即可，可採用東南亞製或其他地區製電池；軍規平板電腦輕量化的雙電池總重1.25公斤以下，則放寬為不限制重量，以越輕量為佳的規格，報導質疑這無異把軍規戰鬥平板電腦改成民用平面電腦，安全性令人擔憂。

對此，國防部今天發出新聞稿表示，國防部為提升基層部隊管理效能，於去(108)年建置「連隊實務工作資訊化系統」及平板電腦供連隊使用；系統經驗證後，基層官兵反應良好，今(109)年再依基層使用建議，規劃進一步擴增系統功能與優化平板電腦效能，以滿足部隊實需。

國防部說，今年後續採購的平板電腦，在處理器方面，基於後續系統功能擴充需要，規畫將運算效能較佳的i3處理器「含以上等級」列入評選，整體平板電腦必須符合IP65防塵、防水等級，以滿足部隊嚴苛使用環境。

至於電池規格，則與去年相同，且須為「非陸製」產品。

在重量方面，未來所需平板電腦螢幕尺寸由原10吋提升至10至12吋及處理器效能提升等因素，因未限制平板電腦重量，未來招標評選過程中，將以重量輕者優先納選。

而在安全管控機制部分，現行使用平板電腦存取的各項資料均無涉機密，並由後台管理系統執行安全管控及稽核作業，採專人保管使用，年來經驗證均未發生資安事件。

國防部說，相關採購規格均為國防部初步規畫，後續將會同通資專業單位完成安全性驗證及嚴格審查後，再依採購法規範辦理公告及招標事宜，續由專業評委實施評選後決標，以符法制。