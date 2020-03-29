黑鷹失事紀念專區啟用 蔡英文總統向家屬鞠躬

蔡英文總統與國防部長嚴德發上午出席國防部「0102」紀念專區啟用典禮，於殉職將士紀念牆前默哀致意，追悼已故參謀總長沈一鳴等8位殉職將士為國家的犧牲與奉獻，並致贈家屬緬懷紀念品。蔡總統表示，他們的殉職，軍民表達的不捨，讓社會看到軍民同心的展現，並說這次新冠肺炎的衝擊，民眾看到國軍保衛人民的貢獻，應有的戰訓本務，也沒有絲毫的懈怠。她相信，只要繼續團結一心，不論前面有任何的難關，都能一一克服。 國防部上午舉辦「0102」紀念專區啟用典禮，已故參謀總長沈一鳴等8位殉職將士親友在紀念牆前獻花與默哀，許多人忍不住留下淚來。記者余承翰／攝影 蔡英文總統（左）上午出席國防部「0102」紀念專區啟用典禮，於殉職將士紀念牆前默哀致意，追悼已故參謀總長沈一鳴等8位殉職將士為國家的犧牲與奉獻，並向殉職將士家屬鞠躬致意。記者余承翰／攝影 國防部上午舉辦「0102」紀念專區啟用典禮，出席典禮的官兵在殉職將士紀念牆前獻花致意。記者余承翰／攝影 蔡英文總統（左）上午出席國防部「0102」紀念專區啟用典禮，於殉職將士紀念牆前默哀致意，追悼已故參謀總長沈一鳴等8位殉職將士為國家的犧牲與奉獻，並致贈緬懷紀念品給沈一鳴的媽媽（右）等殉職將士家屬。記者余承翰／攝影 國防部上午舉辦「0102」紀念專區啟用典禮，殉職將士紀念牆前提供鮮花供民眾追悼致意。記者余承翰／攝影 國防部上午舉辦「0102」紀念專區啟用典禮， 國防部長嚴德發（右）慰問生還的軍事新聞通訊社陳映竹（左）。記者余承翰／攝影 國防部上午舉辦「0102」紀念專區啟用典禮， 生還的國防部通次室次長曹進平（左三）等人在殉職將士紀念牆前獻花與默哀，追悼已故參謀總長沈一鳴等8位殉職將士為國家的犧牲與奉獻。記者余承翰／攝影 國防部上午舉辦「0102」紀念專區啟用典禮， 生還的軍事新聞通訊社陳映竹（中）出席典禮時，眾人紛紛祝她早日康復。記者余承翰／攝影