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黑鷹失事紀念專區啟用 蔡英文總統向家屬鞠躬
蔡英文總統與國防部長嚴德發上午出席國防部「0102」紀念專區啟用典禮，於殉職將士紀念牆前默哀致意，追悼已故參謀總長沈一鳴等8位殉職將士為國家的犧牲與奉獻，並致贈家屬緬懷紀念品。蔡總統表示，他們的殉職，軍民表達的不捨，讓社會看到軍民同心的展現，並說這次新冠肺炎的衝擊，民眾看到國軍保衛人民的貢獻，應有的戰訓本務，也沒有絲毫的懈怠。她相信，只要繼續團結一心，不論前面有任何的難關，都能一一克服。
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