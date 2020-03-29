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黑鷹失事紀念專區啓用 蔡總統：團結一心 克服肺炎衝擊

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡英文總統29日上午出席國防部「0102」紀念專區啟用典禮。記者洪哲政／攝影
蔡英文總統29日上午出席國防部「0102」紀念專區啟用典禮。記者洪哲政／攝影

蔡英文總統上午出席國防部「0102」紀念專區啟用典禮。蔡總統表示，這次新冠肺炎的衝擊，民眾看到國軍保衛人民的貢獻，應有的戰訓本務，也沒有絲毫的懈怠。她相信，只要繼續團結一心，不論前面有任何的難關，都能一一克服。

紀念牆位於大直國防部崇實路上，八位殉職將士的彩色遺照，已按追晉階級畫設，如故參謀總長沈一鳴即以四星一級上將身份，刻畫在紀念牆上。

蔡總統上午在紀念牆前默哀、獻花、慰問及致贈家屬緬懷紀念品，紀念與追悼8位殉職將士戮力從公、為國家犧牲奉獻的行誼。

蔡總統表示，他們的殉職，軍民表達的不捨，讓社會看到軍民同心的展現。這也證明了國軍這幾年來，在執行戰訓整備、國防自主、災防救助等任務，所做出的成果，深受社會大眾的認同，讓國人同胞堅信，國軍是一支「戰時能作戰，平時能救災」的鋼鐵勁旅。

國防部特別準備8位殉職將士澄澈透明的雷雕水晶紀念品，除呈現將士身影，也篆刻上他們個人生前最喜歡的一句話，由蔡總統逐一致贈家屬代表。

國防部指出，國防部長嚴德發向蔡總統報告「0102」紀念專區的相關規劃後，即依照總統指導，以高標準全力完成這項任務，莊嚴辦理啟用儀程。

國防部表示，設置紀念牆，不但是期許國軍官兵效法故沈一鳴等8位殉職將士一生保家衛國、犧牲奉獻，始終以身為軍人為榮，時刻以捍衛國家為重的精神信念，也讓國人與國軍官兵可以向他們永懷追思與致敬。

上午儀式出席人員計有府院代表、戰略顧問、國軍備役及現役高階將領、沈一鳴大直國小同學、8位殉職將士的家屬，以及在0102事件中歷劫生還的黃佑民、曹進平、劉孝堂、周欣頤和陳映竹等5位同乘袍澤均到場。

沈一鳴的母親即使年事已高、行動不便，乘坐輪椅全程參與；陳映竹本週五才從三軍總醫院辦理出院，身體尚未完全康復的她，仍出席紀念活動，共同悼念不幸罹難的同乘袍澤。

嚴德發一一慰問與會家屬，並關切同乘生還者陳映竹等人身體復原狀況。

國防部長嚴德發一一慰問與會家屬，並關切同乘生還陳映竹等人身體復原狀況。記者洪哲政／攝影
國防部長嚴德發一一慰問與會家屬，並關切同乘生還陳映竹等人身體復原狀況。記者洪哲政／攝影
紀念牆位於大直國防部崇實路上，八位殉職將士的彩色遺照，已按追晉階級畫設，如故參謀總長沈一鳴即以四星一級上將身份，刻畫在紀念牆上。記者洪哲政／攝影
紀念牆位於大直國防部崇實路上，八位殉職將士的彩色遺照，已按追晉階級畫設，如故參謀總長沈一鳴即以四星一級上將身份，刻畫在紀念牆上。記者洪哲政／攝影
紀念牆位於大直國防部外崇實路上。記者洪哲政／攝影
紀念牆位於大直國防部外崇實路上。記者洪哲政／攝影

國軍 國防部 沈一鳴

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