新型資訊戰？專家揭海軍磐石艦AIS船位訊號出現在大陸

新型態資訊戰？海軍磐石軍艦目前正在南太執行敦睦任務，但其船位自動識別系統(AIS)訊號卻出現在大陸。有專家認為，海軍及交通部航港局必須正視中國大陸利用AIS對軍艦及船舶進行的資訊攻擊及誤導。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩今以「磐石號油彈補給艦在中國江蘇省南通市？」為題貼文。他表示，他訂閲MarineTraffic有關磐石艦的AIS通知，發現磐石艦訊號竟出現在江蘇省南通市。

他說，一來兩岸的政治軍事上完全不可能，再者以磐石艦為旗艦的年度敦睦支隊日前才完成訪問帛琉，從航程計算，也是不可能，那「船舶自動辨識系統」（AIS）究竟發生了什麼問題？

他表示，世界首屈一指的台灣資安軟體公司研究人員，2013年在吉隆坡舉行的HITB（Hack In the Box）安全會議中指出，AIS網路供應商可能存在漏洞，讓攻擊者可以篡改有效AIS資料，並加入無效的AIS資料，例如修改所有的船隻詳細資料、建立擁有相同細節的虛假船隻、建立和修改助航項目等。這個只是開始，海軍及交通部航港局必須正視中國大陸利用AIS對軍艦及船舶進行的資訊攻擊及誤導。

呂禮詩表示，集中在南通市的AIS訊號除磐石艦外，還有許多各國船隻，而當地有中共研發電訊的民間公司，他認為這是新型態的資訊戰。