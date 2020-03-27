美軍披露神盾艦航經台灣海峽照 海軍艦艇一同入鏡

美軍神盾艦麥坎貝爾號本月25日由南向北穿越台灣海峽，美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）曾透過臉書社群披露艦艇在海峽操演直升機起降畫面，背景遠處海平線有兩艘船影，放大來看，其中一艘是海軍派里級或成功級艦。

對此，國防部發言人史順文今晚表示，沒有評論。但他強調，國軍對台灣周邊海空域情態都有掌握。

美軍勃克級麥坎貝爾號神盾驅逐艦（DDG85）25日日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛。美軍太平洋艦隊麥坎貝爾號曾在海峽進行MH-60海鷹直升機起降等作戰演訓，多張圖文皆強調艦艇在台灣海峽執行監控與作戰訓練。

有資深軍事迷研析畫面加以放大，發現美軍神盾艦與海鷹直升機操演畫面中，背景有兩艘微小船影，其中一艘比對發現是我海軍成功級或派里級艦船影。