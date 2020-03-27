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憲兵特勤隊首度採購全地形4輪偵蒐摩托車

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵指揮部昨日決標採購兩輛「全地形4輪偵蒐摩托車」，將配屬給憲兵特勤隊使用並評估戰術適用情況，提升特勤隊在困難地形機動能力。圖/政府採購網站
憲兵指揮部昨日決標採購兩輛「全地形4輪偵蒐摩托車」，將配屬給憲兵特勤隊使用並評估戰術適用情況，提升特勤隊在困難地形機動能力。圖/政府採購網站

憲兵指揮部昨日決標採購2輛「全地形4輪偵蒐摩托車」，將配屬給憲兵特勤隊使用並評估戰術適用情況，提升特勤隊在困難地形機動能力。得標廠商聲明將提供國產車款，預計4月27日交車。

憲兵這項採購預算金額36萬元，由霍普曼有限公司以29萬8900元得標，將提供國產車款，4月可交車。

官員說，憲兵指揮部先採購2輛「全地形4輪偵蒐摩托車」，待憲兵特勤隊實際進行戰術訓練後，再評估是否擴大採購提供其他有需要的部隊。

國內生產「全地形4輪偵蒐摩托車」技術純熟，越野能力強，在民間一般作為沙灘車使用。這是國軍首度採用這型車輛。

國內生產「全地形4輪偵蒐摩托車」技術純熟，越野能力強，在民間一般作為沙灘車使用。圖：KYMCO官網
國內生產「全地形4輪偵蒐摩托車」技術純熟，越野能力強，在民間一般作為沙灘車使用。圖：KYMCO官網

憲兵 國軍 沙灘

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