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憲兵特勤隊首度採購全地形4輪偵蒐摩托車
憲兵指揮部昨日決標採購2輛「全地形4輪偵蒐摩托車」，將配屬給憲兵特勤隊使用並評估戰術適用情況，提升特勤隊在困難地形機動能力。得標廠商聲明將提供國產車款，預計4月27日交車。
憲兵這項採購預算金額36萬元，由霍普曼有限公司以29萬8900元得標，將提供國產車款，4月可交車。
官員說，憲兵指揮部先採購2輛「全地形4輪偵蒐摩托車」，待憲兵特勤隊實際進行戰術訓練後，再評估是否擴大採購提供其他有需要的部隊。
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