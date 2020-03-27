國軍超前部署嚴訓 淬鍊新一代救災英雄

為防範夏季防汛期水患，提升工兵部隊災害防救及渡河作戰能力，陸軍工兵訓練中心召訓「工兵各型舟艇操作班」，針對操作手實施複訓，由專業教官透過「翻舟自救」、「拋繩救援」、「激浪區操行演練」及「舟艇水上救援」等課程，移地至台南二仁溪及阿公店溪等兩個出海口進行移地訓練，藉此強化實地、實物訓練成效，也增加學員在有浪、有流的動態與困難水域下，熟練舟艇的操行方式與避險要領，提升部隊水上救援技巧，以有效發揮災害救援能量。

陸軍工兵訓練中心指揮官陳威霖少將表示，嚴格的訓練才能造就戰力精實的部隊，工訓中心舟艇操作班因應任務需求，精進訓練模式，提升部隊水上救援技巧，以有效發揮災害救援能量，這次訓練特地移到出海口，希望藉由移地訓練，使官兵具備救災應變能力，強化工兵技能，將防災訓練與戰時任務相結合，確保國人生命財產安全。 陸軍工兵訓練中心移師出海口進行舟艇訓練，提升部隊水上救援技巧，精進災害救援能量。圖／工訓中心提供 陸軍工兵訓練中心移師出海口進行舟艇訓練，提升部隊水上救援技巧，精進災害救援能量。圖／工訓中心提供 陸軍工兵訓練中心移師出海口進行舟艇訓練，提升部隊水上救援技巧，精進災害救援能量。圖／工訓中心提供