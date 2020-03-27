美軍電偵機今又飛我西南空域 這次是RC-135U

根據「飛機守望」（Aircraft Spots）推特披露，美國空軍一架RC-135U 偵察機，今天（27）穿越巴士海峽，在台灣西南部外海的南海空域巡航。

RC-135U 是以收集電子訊號為主要任務的電偵機，配備各種電子偵測設備，特徵是在機首下方、翼端裝有特殊的天線陣列，還有空用側視雷達的大型機體側面整流罩，機尾也較原型機長，美軍目前只有兩架U型機。

「飛機守望」 今推文披露，一架呼號CRONY94的RC-135U在南中國海作業。

而在RC-135U進入台灣南方空域期間，美國海軍另一架機號159893的EP-3E電偵機，也同時台灣南部空域出任務。台灣東北空域今天還有兩架B-52轟炸機及KC-135加油機進行演訓。