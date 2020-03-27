神盾艦、EP-3E才走 美B-52又在台灣東方海空域演訓

美軍在台海周邊頻繁進行演訓，繼近日神盾艦穿越台海、EP-3E電偵機出沒台灣南部空域後，兩架B-52H轟炸機昨日飛進接近台灣的東海空域進行操演，途中並由KC-135「同溫層加油機」提供加油。

面對美軍與國軍近日積極釋出的戰備演訓狀況，國防部發言人史順文昨日表示，對於台海周邊海、空域軍事動態，國軍運用聯合情監偵的作為，嚴密監控，均能充分掌握；並針對可能發生的突發狀況，完成各項應變計畫與準備，請國人放心。

根據「飛機守望」（Aircraft Spots）推特今日披露，兩架美軍B-52H轟炸機昨日自關島安德森空軍基地起飛，在「接近台灣」的東海空域進行演訓。