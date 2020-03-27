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防疫期間 台美連釋戰備訊息

聯合報 / 記者洪哲政／台北報導
美軍勃克級麥坎貝爾號神盾驅逐艦前天航經台灣海峽，進行作戰演訓。 圖／取自美國第七艦隊臉書粉絲專頁
美軍勃克級麥坎貝爾號神盾驅逐艦前天航經台灣海峽，進行作戰演訓。 圖／取自美國第七艦隊臉書粉絲專頁

美軍昨天兩度透過網路社群釋出艦艇在菲律賓海演訓實況，披露勃克級神盾艦麥坎貝爾號廿五日穿越台灣海峽，我國防部也緊接證實此事。國軍近日正實施第一季「戰備訓練實兵操演」，台、美兩軍在防疫期間，積極對外釋出持續戰備的訊息，引發關注。

陸軍二六九旅戰甲車昨日實兵操演。 （軍聞社）
陸軍二六九旅戰甲車昨日實兵操演。 （軍聞社）

防疫期間，國防部雖已宣布延後漢光卅六號演習電腦兵棋推演，但日前不但實施全島聯合防空的「聯翔操演」，陸軍近日也執行「戰備訓練實兵操演」實況，並連日釋出各作戰區砲兵、裝甲、機步部隊大舉推進到野戰位置實施備戰演練的實況；戍守北台的關渡指揮部，連兩日針對淡水河防進行水上阻絕與嵌制戰法的操演。國軍在戰備宣傳上與美軍同樣升高態勢，也被認為有遙相呼應之勢。

國防部發言人史順文昨天表示，對於台海周邊海、空域軍事動態，國軍運用聯合情監偵的作為，均能充分掌握；並針對可能發生的突發狀況，完成各項應變計畫與準備，請國人放心。

美軍不僅艦艇在區域有所行動，「飛機守望」（Aircraft Spots）在推特指出，一架美國海軍ＥＰ-3Ｅ電偵機，昨日由東向西穿越巴士海峽。這是美軍同型機連兩天在近台灣的巴士海峽空域巡航。

美軍第七艦隊臉書粉絲專頁昨天指出，勃克級麥坎貝爾號神盾驅逐艦前天由南向北航經台灣海峽北駛。多張圖文皆強調麥坎貝爾號在印太地區展開行動，於台灣海峽進行作戰訓練任務，畫面除呈現人員瞭望監視海面，還包括ＵＨ-60海鷹直升機起降。

第七艦隊貼文曝光後，國防部緊接發出新聞稿，指美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀。

第七艦隊社群稍晚再度貼文指出，指美利堅號兩棲突擊艦（USS America LHA-6），正在「菲律賓海」第七艦隊的行動區操演，加強與盟友和合作夥伴的互動，強調艦隊保持機動，隨時能保衛印太地區的和平與穩定。

美軍太平洋司令部與第七艦隊本月透過社群，大量對外釋放艦艇在菲律賓海與台灣海峽操演的訊息，日前曾兩度披露神盾艦進行標準二型防空飛彈射擊操演，區域情勢引發關注。軍方透露美軍射訓地點遠在關島海域，國防部電訊發展室也在立法院公開表示共軍近期並無異狀。

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