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陸軍：首批M1A2T戰車民國112年底抵台

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
M1A2戰車。圖／美國陸軍檔案照
M1A2戰車。圖／美國陸軍檔案照

我國以「銳捷專案」為名對美採購108輛M1A2T戰車，陸軍司令部表示，首批戰車將於民國112年抵台。

陸軍司令部表示，銳捷專案向美方採購射擊及駕駛訓練模擬器各一套，供種能教官在美訓練使用，配合民國112年底首批戰車交運抵台，建置於模訓大樓內。

陸軍司令部說，中科院也將參照美方訓練模擬器參數，研製M1A2T戰車模擬器，並朝與現有各式裝備模擬構聯方向發展。而模訓大樓設施介面工程，包含電力及網路需配合訓練模擬器同步規劃及設計，由中科院統籌辦理。

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