聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸軍：新型拖式飛彈車113年交運台灣
陸軍「獵狸專案」對美採購TOW 2B RF無線導引飛彈1240~1700枚、發射器57套、發射車100輛。陸軍司令部表示，此案同時獲得M1167型拖式飛彈悍馬車，飛彈與車輛等裝備可望於民國111及113年獲得。
陸軍司令部表示，此案將配合採購M1167型悍馬車，此型車是新式拖式飛彈系統標準配賦的載具，機動力、裝甲防護力及射手防護套件等，均優於陸軍現役M1045型拖式悍馬車，且不同於陸軍援贈友邦的M998型悍馬車，獲裝後可發揮陸軍反裝甲作戰能力。
M1167型拖式飛彈悍馬車獲裝後，將針對現役M1045型拖式飛彈悍馬車檢整轉運用，如作為指揮車等，以發裝備最大效益。相關裝備可望於民國111及113年獲得。
M1167是悍馬家族中，最新一代的拖式飛彈發射車，比起先前M1045的最大改變，是車身（含窗戶）與射手四周，都加裝保護裝甲，可以抵抗輕武器的射擊。M1167車可攜帶6枚拖式飛彈。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言