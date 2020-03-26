陸軍：新型拖式飛彈車113年交運台灣

陸軍「獵狸專案」對美採購TOW 2B RF無線導引飛彈1240~1700枚、發射器57套、發射車100輛。陸軍司令部表示，此案同時獲得M1167型拖式飛彈悍馬車，飛彈與車輛等裝備可望於民國111及113年獲得。

陸軍司令部表示，此案將配合採購M1167型悍馬車，此型車是新式拖式飛彈系統標準配賦的載具，機動力、裝甲防護力及射手防護套件等，均優於陸軍現役M1045型拖式悍馬車，且不同於陸軍援贈友邦的M998型悍馬車，獲裝後可發揮陸軍反裝甲作戰能力。

M1167型拖式飛彈悍馬車獲裝後，將針對現役M1045型拖式飛彈悍馬車檢整轉運用，如作為指揮車等，以發裝備最大效益。相關裝備可望於民國111及113年獲得。