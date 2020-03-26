國軍新式心戰喊話車以吉普或皮卡改裝 民間廠商意願高

國防部政戰局今年將採購兩輛新式心戰喊話車，沒有採用軍規如悍馬車等車型，而轉向民用吉普或皮卡。國防部說，經訪問民用型車輛計福斯、福特、豐田、賓士等車款，符合此案規格需求，並可配合客製化構改。

國防部今年將耗資1440萬採購兩輛野戰喊話作業車，將採用民用吉普或皮卡作為載台，搭配多功能喊話模組、環境評估系統、發電機組及音效後製等設備，能360度喊話，有效音距從舊型的1500公尺，增加到3000公尺。

國防部表示，現役心戰喊話車由M998及M1045悍馬車實施研改，車型老舊，現無料件更換；國軍輕型戰術輪車空間不足，無法配載新式喊話機組等設備，原廠製造商三陽工業無後續產製規劃，也無法客製化構改。

國防部說，經訪民用型車輛計福斯、福特、豐田、賓士等車款，符合此案規格需求，並可配合客製化構改，每輛均價186萬元，加上三年維保65萬元、改裝50萬元及迷彩塗裝，合計每輛車價格約326萬元。

國防部表示，為建立戰場喊話揚聲與軍事欺敵輔助作為，隨車增建音效後製設備，可偽冒各類音訊，以大量裝甲部隊機動、機槍及砲聲等聲源，經音效後製，產製各類心戰音效成品，透過新式揚聲器播送，混淆敵軍情報判斷。新車同時配合新編聯兵營，強化作戰效能。