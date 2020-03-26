美軍主動釋神盾艦在台灣海峽執行演訓照 國防部證實

極音速武器主要分成兩種，一是用吸氣衝壓引擎達到極音速的飛行器，二是本身沒有動力，但能以極音速滑翔的飛行器。本次實驗的共用極音速滑翔體屬於後者，它先利用北極星彈道飛彈加速到12馬赫以上，滑翔體與火箭分離後俯衝回大氣層，進入到密度較大的同溫層後利用空氣升力拉起，之後就沿著同溫層頂端滑翔飛行，最後在目標上空進行俯衝攻擊。

2020-03-26 10:42