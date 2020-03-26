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美軍主動釋神盾艦在台灣海峽執行演訓照 國防部證實
美軍神盾艦麥坎貝爾號昨日由南向北穿越台灣海峽，國防部與美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）上午證實這項訊息。美軍同時披露，麥坎貝爾號曾在海峽進行MH-60海鷹直升機起降等作戰演訓，張張圖文皆強調艦艇在台灣海峽執行監控與作戰訓練。
國防部上午表示，美一艘作戰艦昨日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛。
國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。
而根據美軍太平洋艦隊臉書粉絲披露，這艘穿越台灣海峽的美軍艦艇，是勃克級麥坎貝爾號神盾驅逐艦（DDG85）。
美軍貼文包含多張圖文，皆強調麥坎貝爾號在印太地區展開行動，於台灣海峽進行相關作戰訓練業務，除人員瞭望監視外，還包括直升機起降。
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