國軍全島操演戰雲密布？戰車大街列隊超吸睛

國軍近日全島展開戰備月訓練操演，全國各地都有軍事操演訊息曝光。陸軍蘭陽地區指揮部戰車營4部M60A3戰車今天行駛於宜蘭員山街道，機動至戰術位置實施隱掩蔽，進行戰力防護。國防部副參謀總長李廷盛也前往澎湖視導空軍IDF戰機天駒部隊，強調中共機艦不斷在周邊區域活動，嚴重干擾區域和平穩定現狀，也讓周邊各國憂慮。

由於美軍連釋艦隊穿越菲律賓海並進行防空飛彈操演訊息，國軍近日實施全島聯翔操演與戰備月訓練，也透過軍媒大幅披露，讓外界關切台灣周邊區域情勢。但負責監控軍情的國防部電展室今天在立法院表示，這段時間就我方觀察動態，共軍海、空軍並沒有差異，地面部隊大型演訓都暫停，小部隊訓練仍維持。陸軍司令部也稱戰備月訓練屬於每季例行性操演，並非臨時舉行。

軍聞社報導，陸軍蘭陽地區指揮部戰車營今日執行「戰力防護」實兵操演，4部M60A3戰車駕駛於宜蘭員山街道，順利機動至戰術位置實施隱掩蔽，藉由訓練任務使官兵熟悉作戰環境，也充分展現部隊勤訓精練成果。而陸軍機步269旅25日實施城鎮作戰演練，強化樓層、房間、廊道等限制空間作戰能力及射擊動作。陸軍航特部今也出動AH-64E攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機，在台北大學執行戰備任務訓練疏散暨戰力整補課目演練。