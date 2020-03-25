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國軍飛彈部隊大進擊 反制無人機與巡弋飛彈有解

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海軍因應機動飛彈車換裝，新建構全島北、中、南、東反艦飛彈陣地，現已陸續決標簽約。圖/軍聞社
海軍因應機動飛彈車換裝，新建構全島北、中、南、東反艦飛彈陣地，現已陸續決標簽約。圖/軍聞社

因應中共敵情，國軍披露提升防空飛彈、反艦飛彈射擊精度與設施計畫。空軍除今年慣例擬執行愛國者飛彈射擊操演，追擊由天弓二型飛彈改製的靶彈外，也將開始因應無人機攻擊，由天兵快砲系統先進的AHEAD空炸子母彈，進行攔截訓練；而海軍因應機動飛彈車換裝，新建構全島北、中、南、東反艦飛彈陣地，現已陸續決標簽約。

根據空軍送抵立法院的預算解凍報告指出，共軍現代化武器及遠海長航能力提升，嚴重影響區域安全，為強化我國短、中、長程防空接戰能力、嚇阻敵軍威脅，因此增加對空射擊訓練預算，增加採購靶機與靶彈，強化空防安全。

空軍披露資訊顯示，空軍自民國105年起，每2年執行一次愛國者飛彈射擊訓練，已分別在105年、107年。依此推算，按慣例今年（109年）將執行射擊訓練。空軍因此編列1688餘萬元向中科院採購兩枚以天弓二型飛彈改製的靶彈，提供射訓之用。

空軍同時指出，沙烏地阿拉伯煉油設施突遭無人機攻擊，國軍因此重新檢討防空飛彈部隊訓練需求，必須提高飛行、地面防空部隊的飛彈射擊訓練頻率、強度，空軍將增購8架BQM-167Xi靶機，模擬巡弋飛彈與無人機，以三五快砲先進集束定向的AHEAD彈，進行攔截訓練。

海軍則披露，採購的7種91輛機動反艦飛彈車與雄二飛彈採購案正執行中，北、中、南、東反艦飛彈陣地兩處已決標簽約，另兩處今、明兩年陸續招標施工。

空軍披露資訊顯示，空軍自民國105年起，每2年執行一次愛國者飛彈射擊訓練，已分別在105年、107年。依此推算，按慣例今年（109年）將執行射擊訓練。圖／擷自立法院書面資料
空軍披露資訊顯示，空軍自民國105年起，每2年執行一次愛國者飛彈射擊訓練，已分別在105年、107年。依此推算，按慣例今年（109年）將執行射擊訓練。圖／擷自立法院書面資料
因應無人機攻擊，由天兵快砲系統先進的AHEAD空炸子母彈，進行攔截訓練。圖／本報資料照
因應無人機攻擊，由天兵快砲系統先進的AHEAD空炸子母彈，進行攔截訓練。圖／本報資料照
空軍除今年慣例擬執行愛國者飛彈射擊操演，追擊由天弓二型飛彈改製的靶彈。記者洪哲政/攝影
空軍除今年慣例擬執行愛國者飛彈射擊操演，追擊由天弓二型飛彈改製的靶彈。記者洪哲政/攝影

愛國者飛彈 空軍 國軍

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