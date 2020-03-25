美軍EP-3E電偵機在我西南部空域作業 國防部：適切掌握

國軍改採募兵制，戰力已嚴重下降！國民黨立委吳斯懷24日質詢表示，美軍去年的國防報告稱台灣後備戰力不完整，我國現制4個月的替代役只擊發過56枚子彈，是否應該改變訓練方式？另外，自從軍法審判回歸一般法院後，違反軍紀案仍層出不窮，希望國防部能恢復軍法審判，但蘇貞昌反駁，此事會跟司法院溝通，且暫不考慮恢復軍審。

2020-03-24 14:05