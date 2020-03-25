快訊

來世再當夫妻！塔位要跟劉真在一起 辛龍盼生死相伴

居家檢疫大學生揪友開趴 陳時中罕撂重話：不怕死不識相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美軍EP-3E電偵機在我西南部空域作業 國防部：適切掌握

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
美國海軍EP-3E電子偵察機。圖取自美國海軍檔案照
美國海軍EP-3E電子偵察機。圖取自美國海軍檔案照

知名航機追蹤推特「飛機守望」Aircraft Spots今天披露，美國海軍一架EP-3E電偵機今在台灣西南部外海空域飛行作業。國防部表示，台海周邊軍情動態，國軍都能掌握。

「飛機守望」出示航跡圖指出，這架呼號JV193的美國海軍EP-3E電偵機，在台灣附近的南中國海作業。

國防部發言人史順文對此表示，有關台海周邊海空域，國軍運用聯合情監偵作為，均可適切掌握，

知名航機追蹤推特「飛機守望」Aircraft Spots今天披露，美國海軍一架EP-3E 電偵機今在台灣南部外海空域巡弋。圖/擷自「飛機守望」Aircraft Spots
知名航機追蹤推特「飛機守望」Aircraft Spots今天披露，美國海軍一架EP-3E 電偵機今在台灣南部外海空域巡弋。圖/擷自「飛機守望」Aircraft Spots

國軍 海軍 台海

延伸閱讀

反制共軍擾台 美軍電偵機現蹤台灣西南海域

影／共機昨夜航擾我空防 國防部：隨時掌握應處

共機夜航擾我空防 國防部：F-16與IDF戰機在空應處

防疫如作戰 國防部全面勸阻官兵出國

相關新聞

美軍EP-3E電偵機在我西南部空域作業 國防部：適切掌握

知名航機追蹤推特「飛機守望」Aircraft Spots今天披露，美國海軍一架EP-3E電偵機今在台灣西南部外海空域飛行...

也在防疫 國防部電展室：共軍近期無特別動態

國防部電訊發展室主任郭先琛上午在立法院表示，因應新冠疫情，共軍地面部隊大型演訓都已暫停，但小部隊訓練仍維持。也沒有外傳核...

陸軍戰備護北台 阿帕契攻擊直升機台北大學整補

國軍連日在北台展開戰備月實兵演練，陸軍AH-64E攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機，上午在台北大學執行戰備任務訓練疏散...

美軍駐台？邱國正：政治考量 惟國家防衛不能依賴外援

美國智庫2049計畫研究所研究員、《中共攻台大解密》作者易思安，日前發表專論，認為美國應該在台灣派駐軍隊，挑起兩岸敏感神...

遭爆虛領誤餐費 空軍：29員不符規定請領，已繳回

媒體報導，空軍司令部爆發大規模貪瀆，以公出、加班等理由申請誤餐費。空軍回應指出，共有29名人員，121筆、新台幣1萬81...

淡水河反突擊演練新操典 M3浮橋車下水設導爆索

國軍昨日（24）在全島實施聯合防空的「聯翔操演」外，北部第三作戰區同時進行戰備訓練實兵演練，陸軍第6軍團關渡指揮部、53...

美軍臉書粉專披露艦隊穿越「菲律賓海」行動

美軍第七艦隊（U.S 7th Fleet）今天透過官方臉書粉絲專頁，披露一支由羅斯福號航空母艦、藍嶺號兩棲登陸指揮艦、美...

海軍敦睦遠航訓練支隊訪帛琉 成功達成親善任務

海軍敦睦遠航訓練支隊日前抵達友邦帛琉進行訪問，受到官方熱烈歡迎。中華民國駐帛琉大使館披露艦艇泊靠與活動實況，支隊目前已離...

美軍神盾艦實彈操演水域曝光？林郁方指關島水域最有可能

美軍連釋海軍神盾級艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）、「希羅號」（USS Shiloh CG 67）在「菲律賓...

吳斯懷：常備部隊應回本務 可動員後備軍人產口罩

國民黨立委吳斯懷今天在質詢時對後備戰力有所質疑，並對後備動員制度提出建議，他認為應讓常備部隊回到本務上，他舉例如口罩生產...

國軍戰力堪憂 藍委籲改變訓練方式

國軍改採募兵制，戰力已嚴重下降！國民黨立委吳斯懷24日質詢表示，美軍去年的國防報告稱台灣後備戰力不完整，我國現制4個月的替代役只擊發過56枚子彈，是否應該改變訓練方式？另外，自從軍法審判回歸一般法院後，違反軍紀案仍層出不窮，希望國防部能恢復軍法審判，但蘇貞昌反駁，此事會跟司法院溝通，且暫不考慮恢復軍審。

吳斯懷籲後備結合救災 國防部：可能你離開軍中比較久

國軍兵役制度可採募兵為主的徵募併行制後，義務役役期改服4個月軍事訓練役。國民黨立委吳斯懷上午在立院質詢時質疑，軍事訓練役...

熱門新聞

圖表看疫情／全球病例數破41萬 哈佛大學校長、日本喜劇王志村健確診

整理包／台灣新增19例境外移入共235例確診 病例背景一覽

我新冠肺炎本土再添1例 清華大學法籍研究生染病

武漢台商隔離14天解禁 陸配激動喊「陳時中是鋼鐵人」

直播／ 我今日又新增19例確診全都屬於境外移入 累計總病例235例

印度總理宣布全國禁足21天 「否則國家倒退21年」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。