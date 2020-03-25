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美軍EP-3E電偵機在我西南部空域作業 國防部：適切掌握
知名航機追蹤推特「飛機守望」Aircraft Spots今天披露，美國海軍一架EP-3E電偵機今在台灣西南部外海空域飛行作業。國防部表示，台海周邊軍情動態，國軍都能掌握。
「飛機守望」出示航跡圖指出，這架呼號JV193的美國海軍EP-3E電偵機，在台灣附近的南中國海作業。
國防部發言人史順文對此表示，有關台海周邊海空域，國軍運用聯合情監偵作為，均可適切掌握，
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