國軍全島戰備演練 陸軍司令部：例行戰備月操演

陸航AH-64E攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機上午飛入北台演練掛彈整補。陸軍司令部上午表示，這項戰備任務訓練月課程屬例行操演，每季實施，各作戰區部隊都參與演練，因應各地不同作戰環境而有不同操演科目，本周全軍各部隊將持續進行演練。

6軍團近日展開戰備周操演，陸軍航空601旅上午派遣AH-64E攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機，自龍潭基地起飛，至台北大學執行戰備任務訓練疏散暨戰力整補課目演練，戰機在疏散區實施高、低空偵察後落地，並由武器組完成地獄火飛彈熱掛彈演練。陸軍關指部與工兵53群昨日也在淡水河口演練反突擊科目。

陸軍司令部表示，這是例行戰備周演練，各作戰區部隊在本周都將持續演練，因應各地區不同作戰環境而有不同操演科目。