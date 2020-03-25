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也在防疫 國防部電展室：共軍近期無特別動態

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部電訊發展室主任郭先琛上午在立法院表示，因應新冠疫情，共軍地面部隊大型演訓都已暫停，但小部隊訓練仍維持。也沒有外傳核子潛艦部隊暫停出港的情事。就我方監控情資而言，共軍近期並無特別動態。圖／擷自立法院直播畫面
國防部電訊發展室主任郭先琛上午在立法院表示，因應新冠疫情，共軍地面部隊大型演訓都已暫停，但小部隊訓練仍維持。也沒有外傳核子潛艦部隊暫停出港的情事。就我方監控情資而言，共軍近期並無特別動態。圖／擷自立法院直播畫面

國防部電訊發展室主任郭先琛上午在立法院表示，因應新冠疫情，共軍地面部隊大型演訓都已暫停，但小部隊訓練仍維持。也沒有外傳核子潛艦部隊暫停出港的情事。就我方監控情資而言，共軍近期並無特別動態。

國安局長邱國正上午率各單位情報首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。國防部電訊發展室職司對陸區與共軍動態監聽任務，郭先琛也列席備詢。

由於美軍連釋在菲律賓海進行防空飛彈操演的訊息，民進黨立委王定宇日前曾公開表示，這應該是美軍首次在「這個海域」發射飛彈，在中共的大門口進行飛彈實射，是件嚴肅的事件。他認為中共內部應該發生了什麼重大的事情，或是有情資顯示必須升級壓制中共軍隊的動作。他上午詢問郭先琛我方監聽共軍動態是否有特殊情況，「中共軍方是否有特別安靜或特別的動作？」

郭先琛表示，這段時間就我方觀察動態，共軍海、空軍並沒有差異，地面部隊大型演訓，就和中共公布情況一樣，都暫停，小部隊訓練仍維持。立委詢問有無核子潛艦部隊暫停出港的訊息？郭先琛說沒有這個事情，「我們沒有其他額外消息」。

中共 飛彈 美軍

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