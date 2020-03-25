陸軍戰備護北台 阿帕契攻擊直升機台北大學整補

國軍連日在北台展開戰備月實兵演練，陸軍AH-64E攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機，上午在台北大學執行戰備任務訓練疏散暨戰力整補課目演練。

面對美軍不斷釋放海上實彈操演訊息，國防部也連日啟動戰備月操演，陸軍航空601旅於上午派遣AH-64E攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機，至台北大學執行戰備任務訓練疏散暨戰力整補課目演練，區域情勢受到關注。

國軍24日起在全島實施聯合防空的「聯翔操演」外，北部第三作戰區同時進行戰備訓練實兵演練，陸軍第6軍團關渡指揮部、53工兵群昨日在淡水河口執行「反突擊作戰演練」，工兵M3浮橋車於淡水河岸設置導爆索，河面模擬引爆的煙霧四起，是此地過去未曾見過的操演科目。位於桃園龍岡的21砲指部，於拂曉前執行夜間機動任務，自原駐地前往戰力防護位置，以確保戰力保存，遂行後續作戰任務。

操演今天進一步實施空騎部隊戰備訓練，陸軍航特部上午表示，航空601旅上午派遣AH-64E攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機，由龍潭基地起飛，至台北大學執行戰備任務訓練疏散暨戰力整補課目演練。