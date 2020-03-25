美軍駐台？邱國正：政治考量 惟國家防衛不能依賴外援

美國智庫2049計畫研究所研究員、《中共攻台大解密》作者易思安，日前發表專論，認為美國應該在台灣派駐軍隊，挑起兩岸敏感神經話題。國安局長邱國正上午表示，國家防衛不能依賴外援；但若有別的國家願意幫我們，當然樂於接受。邱國正也說，中共曾放話將此事列為攻打台灣條件之一，所以啟動此方案須視美「中」之間局勢與台灣的著眼，才能決定。

國安局長邱國正上午率各單位情報首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。

馬文君表示，面對美方研究員釋放美軍駐台的風向訊息，他要求邱國正對此表態。邱國正表示，此事牽涉政治問題，中共曾放話攻打台灣條件包括此事，會否啟動這個方案，須經政治考量，才能決定。對於美軍是否可能在台駐軍？他說，視美「中」之間局勢與台灣的著眼。

馬文君質疑，難道我國國防需要外力援助？邱國正回應說，我國從未稱需要外國援助，但一個小國家若有別的國家願意幫我們，當然樂於接受，但不會去求別人、指望別人。

馬文君質疑，現在的庫德族、阿富汗等接受美國幫助的國家、族群，現在面臨的是什麼狀況。她認為，自己的國家要自己救，我們需要其他國家來駐軍嗎？難道台灣要作為美國的第51州？

邱國正則回應，我們從來沒有依賴其他國家，他也沒有認為美軍在台駐軍可行，「這需要討論」，「此事沒有可能或不可能」，國安單位對事情研判要有徵候，不作臆測。而他與國防部的立場一樣，國家防衛不能依賴外援。

此外，因應新冠肺炎疫情延燒，國民黨立委溫玉霞質詢詢問，中國大陸在疫情壓力下，是否可能停止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）；邱國正回應，的確有這個可能，中共在疫情紛擾下必須找出口點，目前正在注意中。