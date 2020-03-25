訂購五億口罩！美國啟動國防生產法
面對新冠肺炎疫情造成醫療設備、用品短缺問題，美國總統川普將正式啟動《國防生產法》的政府權力，鞏固醫療實力。世界衛生組織已發出警告，美國可能變成疫情爆發的新中心。
聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency）署長蓋諾（Peter Gaynor）24日表示，川普政府將會首度援引《國防生產法》（Defense Production Act，DPA），確保對抗新冠肺炎所需的醫療配備。
蓋諾表示，政府會將DPA條款置入合約，以利聯邦政府訂購五億個防護口罩，啟動DPA也有助取得約六萬組檢測試劑。
根據CNN報導，美國新冠肺炎確診案例超過5萬2000例，喪生人數至少680人。
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