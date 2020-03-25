淡水河反突擊演練新操典 M3浮橋車下水設導爆索

國軍昨日（24）在全島實施聯合防空的「聯翔操演」外，北部第三作戰區同時進行戰備訓練實兵演練，陸軍第6軍團關渡指揮部、53工兵群在淡水河口執行「反突擊作戰演練」，工兵M3浮橋車於淡水河岸設置爆導索，河面模擬引爆的煙霧四起，是此地過去未曾見過的操演科目。

陸軍第6軍團昨日動員包括位於桃園龍岡的21砲指部，於拂曉前執行夜間機動任務，自原駐地前往戰力防護位置，以確保戰力保存，遂行後續作戰任務。位於台北的關渡指揮部，則攜同自桃園北上的53工兵群，在淡水河口執行「反突擊作戰演練」。

操演想定敵軍企圖突入河道奪取我政經中樞，國軍守備部隊整合兵、火力，配合工兵部隊設置河道阻絕，在淡水河岸布下綿密火網圍殲敵軍，守護防區安全。軍方派遣浮橋車在河面、河岸設置導爆索，是淡水河反突擊演練過去未曾見過的操演科目。

軍聞社報導，淡水河口執行「反突擊作戰演練」由駐防淡水捷運站周邊的裝騎連42迫砲排，對河面敵軍實施反舟波射擊，同時掩護CM-11戰車及雲豹甲車投入戰場實施防護射擊，53工兵群則派遣M3浮門橋於淡水河岸設置爆導索，遲滯敵軍行動，並以熾盛火力阻殲進犯之敵。