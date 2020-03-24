海軍敦睦遠航訓練支隊訪帛琉 成功達成親善任務

海軍敦睦遠航訓練支隊日前抵達友邦帛琉進行訪問，受到官方熱烈歡迎。中華民國駐帛琉大使館披露艦艇泊靠與活動實況，支隊目前已離開帛琉轉往下一站。

使館臉書官方粉絲專頁今天披露，駐帛琉大使周民淦及敦睦艦隊支隊長陳道輝陪同下，帛琉副總統Raynold Oilouch親自參與官兵訪問活動。使舘表示，這是海軍敦睦遠航訓練支隊第15次訪問帛琉。

使館貼文說，今年的海軍敦睦支隊於3月13日至15日完成訪問帛琉任務，再次展現台灣和帛琉在海洋事務及軍事教育方面的友好互動合作。

貼文指出，「在太平洋的艷陽下」，活動從3月13日在Malakal港的官方歡迎儀式展開序幕，有軍威表演、軍樂演奏與壘球友誼賽。15日早晨在拉法葉艦甲板舉行升旗典禮後，支隊起錨航向下個目的地。

使館貼文僅呈現拉法葉艦畫面，原因是支隊只有此艦能泊進規模有限的Malakal港。