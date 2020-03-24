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美軍神盾艦實彈操演水域曝光？林郁方指關島水域最有可能

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
林郁方認為，以美國利益而言，現階段是要與中共僵持，而不是要與中共鬥破。但外界有些說法，卻是以自我意識形態，想將美軍之舉形容成美「中」衝突。圖／本報資料照
林郁方認為，以美國利益而言，現階段是要與中共僵持，而不是要與中共鬥破。但外界有些說法，卻是以自我意識形態，想將美軍之舉形容成美「中」衝突。圖／本報資料照

美軍連釋海軍神盾級艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）、「希羅號」（USS Shiloh CG 67）在「菲律賓海」射擊防空飛彈的訊息，有民代據此聲稱是在「中共大門口」射擊飛彈。但國民黨前國防立委林郁方今天表示，美軍所謂「菲律賓海」，範圍廣達569萬平方公里，他研判美軍艦艇實施飛彈射擊海域，應在關島水域，不但遠離台灣，也與南海不相干。

美軍日前連兩日透過社群，發布神盾級艦在「菲律賓海」（PHILIPPINE SEA）射擊防空飛彈。林郁方今天表示，美軍所謂「菲律賓海」，西側固然鄰接南海，但並非南海，東側則遠達菲律賓東部域的馬里亞那群島，如關島、塞班島與密克羅尼西亞等，北部包含台灣東部海域及日本九州小笠圓群島，都屬菲律賓海範圍。

林郁方曾任台美國會聯誼會會長，多次率團赴美進入美國國防部與美軍將領與高階文官交換戰訓意見。海軍曾委託他向美軍建議讓紀德艦前往美軍慣常進行防空飛彈操演的關島水域進行標準飛彈射擊，美方當時允諾研究。但美軍始終未告知我方射擊場確實位置。

林郁方認為，美方向來高度謹慎，就算公布海上飛彈操演訊息，仍掌握了戰略模糊的原則，用「菲律賓海」標示射擊地點，事實上是相當有學問的用法，「有點黏又不會太黏」，因為這片水域廣達數百萬平方公里。

他表示，美軍射擊飛彈必須避開共軍偵蒐參數，也必須在美軍控管勢力範圍內，便於控管追蹤飛彈軌跡。而馬里亞那群島如關島、密克羅尼西亞等，就有由美方控管，也設有監控設施。美軍射擊海域應北水域，不但遠離台灣，也與南海不相干。

對相關訊息被外界引申稱為是美軍在中共大門口進行飛彈試射，美「中」恐面臨軍事衝突？林郁方認為是八卦的說法。他說，以關島水域而言，位置在第一島鏈與第二島鏈間，美軍在此試射飛彈，固然對東南亞國家有所宣示，但也遠離中共勢力範圍。

他認為，以美國利益而言，現階段是要與中共僵持，而不是要與中共鬥破。但外界有些說法，卻是以自我意識形態，想將美軍之舉形容成美「中」衝突。

美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）與第7艦隊（U.S. 7th Fleet）日前分別透過推特與臉書披露，神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67）、神盾級艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）日前以「強化印太平洋地區的安全與穩定」為由，在菲律賓海進行標準2型（SM-2）等防空飛彈實彈射擊操演。美軍雖未披露確實射擊水域，但按貝瑞號公布行程，該艦本月進駐關島水域參加操演，多次泊進關島阿普拉港。

軍方人士曾指出，美軍近期實彈試射的舉措國軍都能掌握，但美軍相關射擊海域距離台海「非常遠」。

美軍神盾艦貝瑞號公布行程，該艦3月進駐關島水域參加操演，並曾於本月22日泊進關島阿普拉港。圖／美軍第七艦隊
美軍神盾艦貝瑞號公布行程，該艦3月進駐關島水域參加操演，並曾於本月22日泊進關島阿普拉港。圖／美軍第七艦隊

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