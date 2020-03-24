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國軍戰力堪憂 藍委籲改變訓練方式

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委吳斯懷（中）呼籲國防部恢復軍審法、並加強國軍後備戰力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委吳斯懷（中）呼籲國防部恢復軍審法、並加強國軍後備戰力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

國軍改採募兵制，戰力已嚴重下降！國民黨立委吳斯懷24日質詢表示，美軍去年的國防報告稱台灣後備戰力不完整，我國現制4個月的替代役只擊發過56枚子彈，是否應該改變訓練方式？另外，自從軍法審判回歸一般法院後，違反軍紀案仍層出不窮，希望國防部能恢復軍法審判，但蘇貞昌反駁，此事會跟司法院溝通，且暫不考慮恢復軍審。

吳斯懷說，美國在臺協會（AIT）主席莫健去年跟民進黨官員會面時就曾提醒，台灣在軍事上需要儘速進入加強部署的狀態，以應對兩岸局勢的多變。美國去年的國防報告也評估，台灣的後備戰力非常弱，需要加強訓練。

他雖然不太認同美國報告的說法，可是也質疑現行的4個月替代役時間太短，能否讓台灣維持良好的後備戰力？而且根據他的資料，4個月的役期統計下來，每個義務役平均只有射擊56發子彈，這樣的實戰訓練是否也太少？

國防部副部長回應，他沒有看過吳的資料，但是他說國軍的後備戰力都有持續改進，光是在退伍後教召的部分，訓練射擊的子彈數都從12發提升至60發以上，其他部分也會加緊改善。

吳斯懷質疑，自從軍審法廢除，軍法審判回歸一般法院後，違背軍紀案仍層出不窮，上級也怕被告而不敢管教，他希望國防部考慮能夠恢復軍審，提升國軍紀律。但蘇貞昌反駁，會跟司法院溝通，請法官在軍事審判時多注意，目前沒有恢復軍審法的打算。

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