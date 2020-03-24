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吳斯懷籲後備結合救災 國防部：可能你離開軍中比較久
國軍兵役制度可採募兵為主的徵募併行制後，義務役役期改服4個月軍事訓練役。國民黨立委吳斯懷上午在立院質詢時質疑，軍事訓練役士兵役期間總共只射過56發子彈射擊，無法成有效戰鬥員與後備兵源。
國防部副部長張哲平表示，「現有數據沒有看到這一部份」，但教召射擊訓練已從原來12發提升到60餘發，及格成績也由單次鑑測命中3發提升為4發，有信心現在的軍事訓練常備兵役與教召，可維持一定保家衛國基本水準。
張哲平也提到，未來志願役慢慢退伍後，志願役後備人力會逐漸增加，志願役退伍人員將優先充任後備部隊動員，借助長期服役與中高級專長，能夠維持防衛戰力需求；4個月軍事訓練役退伍人員原則上是借重初級專長，做一般守備規劃。
新冠肺炎疫情當前，吳斯懷還建議，未來後備動員要與救災結合，讓常備部隊回到戰訓本務。張哲平回應，「可能你離開軍中比較久」，現在教召動員都在汛期中，教召期間如有天然災害發生，後備動員教召部隊可立刻轉換為救災部隊。
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