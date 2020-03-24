「無害通過」被質疑 吳斯懷坦言用詞欠精確

國民黨立委吳斯懷因為書面質詢提及大陸軍機繞台「法理上未必算挑釁」，再度成為眾矢之的，連黨內同志也多所批評。新當選黨主席的立委江啟臣說，會與吳「懇談」。

對此吳斯懷表示虛心接受指教，短期內不再針對兩岸相關議題發言，原本每周在立院八個委員會都要提書面質詢，下星期起也喊停，以免言多有失，被人雞蛋挑骨頭。

雖然吳斯懷認為綠營人士蓄意斷章取義，不過他也承認質詢稿中所稱，共機若「無害通過」就難謂挑釁，說法「不夠精準」，應改進。

海軍前副參謀長、退役中將蘭寧利指出，領海雖屬於該國的主權範圍，其他國家船隻仍可「無害通過」。船隻無害通過時，必須「不損害和平、安全和良好秩序」，非經許可不得停泊和下錨。如果是潛水艦艇，必須維持浮航，並且展示所屬國家旗幟。

至於領空，因為飛機速度高於船舶，因此沒有「無害通過」，各國都會要求事先核准。部分國家（包括我國）還將領空之外一定範圍，宣告為防空識別區（ADIZ），凡進入識別區的航空器，都要接受身分識別。不過防空識別區沒有法理基礎，對闖入的不明機，也只能伴隨監控，其實無權「強制驅離」，更不可能開火。

整體而言，國防部對於中共機艦遠海長航，在資訊揭露的多寡上，的確呈現每次落差很大的情況。有時新聞稿寥寥數字帶過，有時則公布照片甚至影片。如果國防部公布訊息量較大，往往接下來蔡總統就會安排視察空軍基地、慰問戰機飛官的行程。

吳斯懷以此認為，蔡政府藉此打「抗中牌」，操弄輿論與民心，久之反而可能造成「狼來了」的疲乏心態。他因而在質詢稿指出，軍方對類似事件，不需每次都公布。

不過軍事專欄作家、網站「軍情與航空」版主施孝瑋則認為，如今政府的資訊揭露方式，的確難掩新聞操作之嫌，但較好的方法並非不公布，而是設立一致的標準，例如只要有中共或俄國軍機通過宮古、對馬海峽，日本防衛省就會發布訊息，甚至附上自衛隊戰機伴飛拍下的照片。如果公布的資訊相對完整，社會大眾還是能分清，哪些狀況比較嚴重，哪些只是小題大作；民眾也能體會到，國軍在捍衛領空上的付出。

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