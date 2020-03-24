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國軍聯翔操演 防空戰備「示意」畫面曝光
國軍上午實施「聯合防空作戰訓練」的「聯翔操演」，國防部公布花蓮基地F-16戰機升空攔截與地面三五快砲、麻雀飛彈戰備畫面。國防部長嚴德發表示，訓練應結合敵情與區域情勢，符合戰備需求，有效提升國軍整體戰力，確維國家安全。
國防部指出，國軍上午展開聯合防空作戰訓練，嚴德發清晨前往國軍聯合作戰指揮中心視導，聽取操演規劃簡報，並透過聯戰指管系統，了解當前各參演部隊操演動態及接戰指管程序，藉以強化國軍重要目標防護能力。
嚴德發表示，面對當前敵情威脅及區域情勢，國軍聯合作戰訓練想定應結合實際狀況，研擬適合的戰術戰法，靈活磨練及驗證戰備應變能力，有效提升國軍戰力，堅定捍衛台海領空安全。
聯翔操演屬全軍演訓，兵力動員範圍廣，包括愛國者3型、天弓3型各式防空飛彈均參演，國防部僅選擇花蓮部分短距防空武力戰備畫面進行披露，降低敏感度。
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