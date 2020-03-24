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貫徹總統指示 國安局：解密的政治檔案悉數轉移檔案局
國家安全局長邱國正明天將率情報機關首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。針對蔡總統指示要求解密的政治檔案，國安局上午表示，已於3月19日悉數移轉檔案局。
「國家情報工作法」去年經修訂，擴充政府「反情報」組織，將原職司軍事任務、編制有網路戰聯隊的「國防部資電作戰指揮部」，納為情報機構，接受情治單位調度。資通電軍指揮部指揮官馬英漢中將，明天將首次以情報機關首長身份，列席立法院備詢。
「國家情報工作法第3條」軍方有關情報機關的定義，原僅包括「國家安全局」、「國防部軍事情報局」、「國防部電訊發展室」、「國防部軍事安全總隊」等。
蔡總統曾於2月28日公開表示，國安局曾向她報告，為了配合促轉會的調查工作，半年來加速進行政治檔案的解密作業，「對於現階段受到徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密。」而促轉會優先調用的政治檔案中，已經解密且移轉檔案局的部分，包括林宅血案、陳文成命案，要以「最大開放、最小限制」原則開放給社會大眾閱覽運用。
國安局上午表示，國安局經檔案局審定的政治檔案計有118案407卷，各相關機關秉持總統2月28日出席「228事件73週年中樞紀念儀式」指示「一個月內完成政治檔案解密工作」的要求，已於3月19日悉數移轉檔案局。
國安局說，為貫徹總統「要以最大開放、最小限制原則完成政治檔案開放」指示，國安局已逐案檢討縮小限制應用範圍；凡涉及情報來源或管道、人員身分及國際合作的內容，依法仍應予以保密，採取抽卷分離方式由國安局存管，並在抽離處放置遮蔽的複印件，待爾後依法持續檢討及辦理解降密作業，並配合檔案局審選作業期程執行後續作業。
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